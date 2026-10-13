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13 жовтня 2026, 20:30

Топ-5 новин за вівторок: ВВП зросте до 3,5%, п’ять соцвиплат об’єднають в одну, а ПДВ спростять

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Джерело: Мінфін
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