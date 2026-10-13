Топ-5 новин за вівторок: ВВП зросте до 3,5%, п’ять соцвиплат об’єднають в одну, а ПДВ спростять

На українському авторинку намітились нові тенденції. З одного боку, посилення ворожих атак на столичний регіон змінює попит на машини — і нові, й вживані. Водії, які вже мають транспорт, не поспішають вкладатися в його заміну, адже в новеньке авто будь-якої миті може «прилетіти». Але ті, у кого машини немає, дедалі частіше замислюються про її покупку, оскільки наявність автомобіля — це насамперед питання безпеки у воєнний час.

У світі 1,2 мільярда людей у 108 країнах потерпають від гострої багатовимірної бідності. Понад половина з них — діти, а за рік загальна кількість людей у таких умовах зросла на 51,5 мільйона. Про це йдеться у звіті Програми розвитку ООН, підготовленому спільно з Оксфордською ініціативою з питань бідності та людського розвитку й оприлюдненому 12 жовтня.

Міжнародний валютний фонд у жовтневому World Economic Outlook зберіг оцінку зростання реального ВВП на рівні 1% порівняно із 1,8% минулого року, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна» з щорічних зборів МВФ та Світового банку у Бангкоці.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. Йдеться про доопрацьований законопроєкт, зареєстрований 7 жовтня 2026 року.

Верховна Рада 13 жовтня 2026 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15094 «Про базову соціальну допомогу». Він передбачає об'єднання п'яти видів державних виплат в одну допомогу для сімей із низькими доходами. Її розмір розраховуватимуть індивідуально, враховуючи доходи та майновий стан родини. Перехід на нову систему буде добровільним.