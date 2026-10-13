Пропозиція вживаних машин падає, а ціни зростають. Як посилення ворожих атак впливає на авторинок

На українському авторинку намітились нові тенденції. З одного боку, посилення ворожих атак на столичний регіон змінює попит на машини — і нові, й вживані. Водії, які вже мають транспорт, не поспішають вкладатися в його заміну, адже в новеньке авто будь-якої миті може «прилетіти». Але ті, у кого машини немає, дедалі частіше замислюються про її покупку, оскільки наявність автомобіля — це насамперед питання безпеки у воєнний час.

З іншого — ті водії, які все ж таки вирішили оновити свої авто, змінюють переваги під впливом різкого подорожчання пального, зокрема, дизеля.

Це вже спровокувало масовий перегляд цінників на автомобілі на вторинному ринку.

Як розповів «Мінфіну» голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький, у вересні медіанна пропозиція авто на онлайн-майданчиках зросла з 9 300 до 9 500 доларів. «Ми спостерігаємо зміну структури пропозиції — дешевих авто стає менше. Паралельно зростає інтерес до економних автомобілів — електрокарів, гібридів та машин, обладнаних газобалонним обладнанням», — зазначив Бучацький.

«Мінфін» розбирався, що зараз відбувається на авторинку, та як змінюються ціни на машини.

Автосалони йдуть у мінус

Посилення ворожих атак по Україні, і, зокрема, столичному регіону, відразу вдарило по авторинку.

За даними голови компанії Autoconsulting Олега Омельницького, за підсумками серпня, в країні впали продажі нових авто. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, попит впав на 27,5%, а якщо порівнювати з липнем 2026 року — на 13,7%.

Зниження попиту на нові легковики легко пояснити. Київ та Київщина традиційно є одними із найбільших сегментів українського авторинку. Посилення ворожих атак на столичний регіон відбило у багатьох водіїв бажання купувати авто в салоні, адже по новому транспорту будь-якої миті може «прилетіти».

Крім того, бажання українців купувати нові авто знижує загальне посилення негативних трендів у вітчизняній економіці та зростання валютного курсу, до якого прив'язані цінники в автосалонах.

Водночас, за словами Омельницького, деяким продавцям вдалося навіть збільшити обсяги реалізації машин. Зокрема, дилери Toyota збільшили частку ринку на 8% — здебільшого через початок продажів нової моделі Toyota RAV4, яка, за підсумками серпня, стала автомобілем, що найбільше продається на нашому ринку.

Дилерська мережа Skoda збільшила продажі на рекордні 42%, а модель Skoda Octavia увійшла до трійки найпопулярніших нових авто в країні. До топ-3 потрапили також авто Renault. Нарощує продажі також китайський BYD, якому в серпні вдалося покращити попередній результат на 18%.

«Тобто на авторинку спостерігаються протилежні тренди. Є значне падіння загальних обсягів продажів і водночас помітне зростання показників за окремими марками», — каже Омельницький.

Експерти очікують, що подібна тенденція отримає розвиток і за підсумками вересня (повних даних за минулий місяць наразі немає).

За місяць плюс $200 до цінника. Чому дорожчають вживані авто

Станіслав Бучацький каже, що поки що складно повноцінно оцінити, як посилення атак ворога по українських містах, і, зокрема, Києву, змінює ситуацію на вторинному авторинку, оскільки ще немає даних за вересень.

Але попередні сигнали нам вже дає онлайн-ринок. У вересні кількість активних оголошень зменшилась на 1,5%, а нових — на 5%. Медіанна вартість пропозиції зросла з 9 300 до 9 500 доларів, але на майже 250 тисяч авто цінник не змінився. Тобто ми бачимо не загальне подорожчання, а зміну структури пропозиції: дешевих авто стає менше", — зазначив Бучацький.

Наприклад, на кінець вересня на auto.ria було виставлено майже на 4 800 легковиків менше, ніж наприкінці серпня. А протягом минулого місяця нових оголошень з'явилося близько 104 тисяч, проти понад 109 тисяч у серпні.

«Частину авто виставляють на продаж повторно. Якщо брати конкретні моделі на підставі аналізу унікальних vin-кодів, то виходить, що минулого місяця їх пропонувалося трохи більше 69 тисяч, проти 76,4 тисяч у серпні. Тобто пропозиція за місяць впала на 9,6%», — пояснили в Інституті досліджень авторинку.

Зниження кількості активних оголошень про продаж авто означає, що багато водіїв різко передумали продавати свої машини.

На вторинному ринку продаж та купівля авто тісно пов'язані — водії спочатку виставляють на продаж свої старі машини, а потім, провівши угоду, вибирають собі новий автомобіль.

Але зміна ситуації в економіці та сфері безпеки змушує багатьох українців відкласти оновлення автопарку до найкращих часів. Тому ланцюжок «продав стару машину-купив нову» дав збій.

Водночас покупці, у яких авто ще немає, замислилися над його придбанням, припускаючи, що з посиленням військових ризиків може виникнути потреба у терміновій евакуації. Як показує практика, на початку війни саме наявність власного авто дозволило багатьом українцям оперативно вивезти сім'ї у безпечніше місце.

Виходить, що зниження кількості бажаючих продати авто, і збільшення армії тих, хто хоче його купити, вже призвело до дисбалансу попиту та пропозиції, підвищивши таким чином середній цінник на 200 доларів лише за місяць.

«Схожу ситуацію, коли в міру скорочення кількості оголошень медіанна ціна повзла вгору, ми вже бачили, зокрема, в 2022 році, коли з пропозиції зникло багато авто дешевого сегменту через потреби швидкої та доступної мобільності», — пояснюють в Інституті досліджень авторинку.

Ефект бензоколонки

Уподобання українських водіїв змінюють і тенденції ринку пального.

«Мінфін» вже писав, що зараз відбувається з цінниками на бензин та дизель. На вітчизняних АЗС пальне за останній місяць рекордно подорожчало, особливо дизель, вартість якого вже перевищила 100 гривень за літр.

«За вересень бензин А-95 подорожчав на 8,96 гривні за літр, дизель — на 7,34 гривні, тоді як, наприклад, автогаз — лише на 85 копійок. Це посилює інтерес до економних авто — із ГБО, електрокарів, гібридів», — зазначає Бучацький.

Наприклад, електрокари, навіть попри подорожчання через повернення ПДВ, однаково залишаються вигідними в експлуатації, особливо при зарядці через встановлені у приватних будинках порти. При тарифі на електроенергію для населення в 4,62 гривень за кіловат середньостатистичний кілометр пробігу на електрокарі коштує вже в рази дешевше, ніж на бензиновому чи дизельному авто. І навіть якщо заряджати електромобіль на спеціалізованій АЗС (там цінники сягають 20 гривень за кіловат), економія однаково є, хай і менш істотна, ніж у разі «домашньої» зарядки.

Бажання багатьох водіїв заощадити забезпечує зростання продажу як вживаних, так і недорогих нових електрокарів (зокрема, BYD, яка, за підсумками серпня, отримала плюс 18% до обсягів реалізації).

Що буде з цінами на машини

Експертам поки що важко спрогнозувати, як змінюватимуться цінники на авто найближчим часом. З одного боку, якщо ситуація з безпекою не покращає, може зрости попит на дешеві машини з боку тих українців, у яких поки що взагалі немає авто. З іншого — багато водіїв «притримуватимуть» свої автомобілі, відкладаючи їх оновлення до кращих часів. Таким чином, пропозиція на вторинному ринку може ще більше знизитися, а це вірна передумова до зростання середніх цін.

Але, з іншого боку, до України щомісяця надходять тисячі авто з-за кордону, зокрема, з Європи.

І там цінові тенденції на вживаному ринку кардинально відрізняються від українських.

«У ЄС оптові ціни на вживані авто за останній місяць знизилися на 2,3%. Надалі цей факт може стримати українські цінники на імпортні бензинові та дизельні авто, але конкретний ефект такого „стримування“ залежатиме ще й від валютного курсу, логістики (яка останнім часом лише дорожчає — ред.) та митних витрат», — підсумував Бучацький.