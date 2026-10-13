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13 жовтня 2026, 20:04

В Україні об'єднають п'ять видів соцдопомоги в одну виплату: що зміниться з 2027 року

Верховна Рада 13 жовтня 2026 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15094 «Про базову соціальну допомогу». Він передбачає об'єднання п'яти видів державних виплат в одну допомогу для сімей із низькими доходами. Її розмір розраховуватимуть індивідуально, враховуючи доходи та майновий стан родини. Перехід на нову систему буде добровільним.

Верховна Рада 13 жовтня 2026 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15094 «Про базову соціальну допомогу».
Рада ухвалила закон про базову соціальну допомогу: кого стосуватимуться зміни
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Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Які виплати об'єднають

Базова соціальна допомога об'єднає п'ять видів державної підтримки:

  • допомогу малозабезпеченим сім'ям;

  • допомогу одиноким матерям на дітей;

  • виплати на дітей у багатодітних сім'ях;

  • тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або не можуть утримувати дитину, а також у випадках, коли місце перебування батьків невідоме;

  • соціальну допомогу людям, які не мають права на пенсію, та людям з інвалідністю.

Перехід на нову систему не буде обов'язковим. Ті, хто вирішить залишитися на чинній системі, продовжать отримувати раніше призначену допомогу відповідно до встановлених законодавством умов.

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Як розраховуватимуть виплату

Розмір базової соціальної допомоги визначатимуть окремо для кожної сім'ї. Для розрахунку враховуватимуть її середньомісячний сукупний дохід і майновий стан.

За формулою, наведеною в пояснювальній записці до законопроєкту, розмір допомоги визначатимуть як різницю між базовою величиною для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Базову величину встановлюватимуть у законі про державний бюджет на відповідний рік. Згідно з пояснювальною запискою, вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу, встановлений на 1 січня відповідного року.

Допомога передбачатиме соціальні послуги та підтримку з працевлаштуванням

Нова модель передбачає не лише грошові виплати. Для кожної сім'ї плануватимуть індивідуальну підтримку відповідно до її потреб.

Зокрема, родини зможуть отримувати соціальний супровід, денний догляд, догляд удома, консультації, послуги раннього втручання для сімей із маленькими дітьми та підтримку під час інклюзивного навчання.

Працездатним членам сім'ї, які не мають роботи, планують допомагати з перекваліфікацією та працевлаштуванням. Потреби родини оцінюватиме соціальний менеджер, який організовуватиме надання необхідних послуг.

За словами міністра соціальної політики, сім'ї мають отримувати підтримку відповідно до своїх потреб. Такий підхід, за його словами, має допомогти родинам подолати складні життєві обставини й досягти економічної самостійності.

Міністр також зазначив, що ухвалення закону є умовою для виділення Україні $200 млн бюджетного фінансування соціальних виплат Світовим банком у межах проєкту SPIRIT.

Згідно з пояснювальною запискою, виплати фінансуватимуться з державного бюджету за програмою підтримки малозабезпечених сімей. Соціальні послуги на рівні територіальних громад оплачуватимуть із місцевих бюджетів.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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