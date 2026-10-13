У світі 1,2 мільярда людей у 108 країнах потерпають від гострої багатовимірної бідності. Понад половина з них — діти, а за рік загальна кількість людей у таких умовах зросла на 51,5 мільйона. Про це йдеться у звіті Програми розвитку ООН, підготовленому спільно з Оксфордською ініціативою з питань бідності та людського розвитку й оприлюдненому 12 жовтня.
У світі побільшало бідних на 51,5 мільйона: понад половина постраждалих — діти
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Хто найбільше потерпає від бідності
За даними дослідження, гострої багатовимірної бідності зазнають 18,9% населення 108 країн світу. Із 1,2 мільярда людей у таких умовах 617 мільйонів — діти. Водночас 83% усіх постраждалих мешкають у сільській місцевості.
Найбільше людей, які потерпають від гострої багатовимірної бідності, живуть в Африці на південь від Сахари та в Південній Азії.
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Адміністратор Програми розвитку ООН Александр де Кроо назвав цю тенденцію тривожним сигналом. За його словами, мільярди людей одночасно стикаються з голодом, відсутністю доступу до освіти, чистої води та електроенергії.
Де бідність скорочується
У 33 країнах частка населення, яке живе в бідності, скоротилася вдвічі. Серед них — шість африканських держав. Наприклад, в Есватіні за 15 років цей показник знизився з 38,7% до 8%. Значного прогресу також досягли Китай і В'єтнам.
За даними ПРООН, бідність скорочується і в Єгипті, Непалі та Таджикистані.
Де кількість людей у бідності зростає
У Нігерії у 2020-х роках зросли і рівень бідності, і кількість людей, які живуть у таких умовах.
В Анголі та Замбії частка бідного населення зменшилася. Проте через збільшення чисельності населення загальна кількість людей у бідності продовжила зростати.
Зростання населення ПРООН називає однією з причин збільшення загальної кількості людей, які потерпають від бідності.
Що таке багатовимірна бідність
Індекс багатовимірної бідності враховує не лише доходи людей, а й умови їхнього життя. Зокрема, оцінюють доступ до належного житла, санітарії, електроенергії, палива для приготування їжі, продовольства та освіти.
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