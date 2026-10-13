Рада підтримала спрощення адміністрування ПДВ: чого очікувати бізнесу

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість. За відповідне рішення проголосували 264 народні депутати. Йдеться про доопрацьований законопроєкт, зареєстрований 7 жовтня 2026 року.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість.

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Що пропонують змінити

Серед основних новацій — підвищення порогу для перевірки заявок на бюджетне відшкодування ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

Також законопроєкт передбачає можливість для ФОП — платників ПДВ подавати звітність щокварталу, а не щомісяця.

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Ще одна зміна — попереднє заповнення декларацій з ПДВ податковою службою на підставі наявних у неї даних. Платнику залишатиметься перевірити інформацію та за потреби внести коригування.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Уряд відмовився від підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) на один відсотковий пункт. Водночас створювати Фонд допомоги постраждалому бізнесу, фінансування якого планували забезпечити завдяки додатковим податковим надходженням, також не будуть.

Нагадаємо

Законопроєкт № 16037-д доопрацювали на основі урядового законопроєкту № 16037. Його розробили на виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

У джерелі зазначається, що ухвалення документа є ключовою умовою для отримання макрофінансової допомоги. Наразі законопроєкт лише отримав рекомендацію профільного комітету — остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.