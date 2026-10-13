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13 жовтня 2026, 12:23

МВФ прогнозує зростання ВВП України до 3,5% у 2027 році

Міжнародний валютний фонд у жовтневому World Economic Outlook зберіг оцінку зростання реального ВВП на рівні 1% порівняно із 1,8% минулого року, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна» з щорічних зборів МВФ та Світового банку у Бангкоці.

Міжнародний валютний фонд у жовтневому World Economic Outlook зберіг оцінку зростання реального ВВП на рівні 1% порівняно із 1,8% минулого року, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна» з щорічних зборів МВФ та Світового банку у Бангкоці.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниМВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на 2026 рікМіжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України у 2026 році в діапазоні 1−1,6%, а наступного року очікує прискорення зростання ВВП до 3,5%.
Міжнародний валютний фонд у жовтневому World Economic Outlook зберіг оцінку зростання реального ВВП на рівні 1% порівняно із 1,8% минулого року.
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МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на 2026 рік

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України у 2026 році в діапазоні 1−1,6%, а наступного року очікує прискорення зростання ВВП до 3,5%.

У червні МВФ вже погіршив оцінку зростання української економіки на 2026 рік до 1−1,6%. У квітневому World Economic Outlook прогноз становив 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми EFF наприкінці лютого — 1,8−2,5%.

На 2027 рік МВФ прогнозує 3,5%

Прогноз МВФ на наступний рік також залишився без змін — зростання ВВП на 3,5%.

Ця оцінка помітно оптимістичніша за останні прогнози низки інших міжнародних інституцій та аналітиків.

Світовий банк нещодавно знизив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%, залишивши оцінку на 2026 рік на рівні 1,2%.

ЄБРР наприкінці вересня погіршив прогноз до 1,5% у 2026 році та 2,5% у 2027-му.

Читайте також: Світовий банк різко погіршив прогноз для України: у 2027 році очікують лише 1,5% зростання ВВП

Українські прогнози ще стриманіші

Національний банк знизив оцінку зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,1−1,2% проти 1,8%, які очікував раніше.

Міністерство економіки також допускає подальше погіршення прогнозу. За наведеними оцінками, зростання у 2026 році може сповільнитися до 0,5%, а у 2027-му — до 0,8−1% замість закладених раніше 1,3%.

Ще песимістичніший сценарій має Dragon Capital: інвесткомпанія очікує скорочення ВВП на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027-му.

Таким чином, прогноз МВФ на 2027 рік — +3,5% — зараз залишається одним із найоптимістичніших серед наведених оцінок розвитку української економіки.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
teodor220
teodor220
13 жовтня 2026, 13:11
#
Наша пісня гарна й нова починаймо її знову!
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0
timion
timion
13 жовтня 2026, 13:40
#
Цікаво,ь за рахунок чого планується ріст ВВП якщо, а данний момент йде тотальне знищення бізнессу?
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0
stas12345
stas12345
13 жовтня 2026, 14:48
#
Ми попереду всій планети не зважаючи на русню!
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