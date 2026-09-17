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17 вересня 2026, 20:00

Топ-5 новин за четвер: НБУ підвищив облікову ставку, будинки та гуртожитки для ВПО і нові штрафи для «гучних» водіїв

НБУ підвищив облікову ставку до рівня 16%

Правління Національного банку ухвалило рішення про підвищення облікової ставки до рівня 16% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики 17 вересня.

Рада дозволила орендувати цілі будинки та гуртожитки для ВПО

Верховна Рада у четвер, 17 вересня, зняла юридичну заборону, яка не дозволяла державі здавати в оренду цілі будинки чи гуртожитки для розселення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За ухвалення в цілому відповідного законопроєкту № 15579 проголосували 233 народних депутати.

Уряд виділив майже 800 млн грн на захист доріг від дронів: названо п’ять областей

Кабінет Міністрів України спрямує 789 млн грн із резервного фонду державного бюджету на посилення антидронового захисту автомобільних доріг, які мають стратегічне значення для оборони та військової логістики. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Нові штрафи для водіїв: за «гучне авто» доведеться платити до 34 тисяч

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15358 щодо відповідальності за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. Про це написав в телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Картка NovaPay запрацює за кордоном: ліміт — до 200 тис. грн на місяць

Найближчим часом картку NovaPay можна буде використовувати для оплати покупок та послуг за кордоном, а також іноземних онлайн-сервісів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Pasha1233
Pasha1233
17 вересня 2026, 21:43
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Земародери на суддів заклали +44%, на дорожній деребан +73% і т.д., тучу грошей тиловим силовикам, тільки військовим жодної добавки.
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