НБУ продав майже $33 млрд за вісім місяців: що відбувається з валютою в Україні

Валовий попит на валюту в Україні за січень-серпень 2026 року зріс на 25%, або на $13 млрд, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас валова пропозиція валюти збільшилася на 12%, або на $4 млрд. Про це повідомив Інтерфакс з посиланням на заступника голови Національного банку України Юрія Гелетія.



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Бюджетні видатки підтримують високий попит

У серпні потреба в іноземній валюті залишалася підвищеною. Основним чинником у НБУ називають зростання бюджетних видатків, значна частина яких спрямована на сектор оборони.

Водночас попит з боку паливно-енергетичного сектору після різкого зростання у березні залишався відносно стабільним, незважаючи на коливання світових цін на нафту.

Аграрії продавали менше валюти

У серпні скоротилася пропозиція валюти з боку агропромислового комплексу. Частково це падіння компенсували благодійні організації, а також окремі підприємства сектору оборони та безпеки, які збільшили продаж іноземної валюти.

За словами Гелетія, така ситуація збільшує потребу НБУ в інтервенціях. Регулятор фактично перерозподіляє валютні ресурси між секторами: спрямовує надлишок валюти з державного сектору туди, де виникає дефіцит у приватному секторі.

При цьому в НБУ наголошують, що обсяг таких інтервенцій не перевищує суму валюти, яку уряд продає центробанку за рахунок міжнародної допомоги.

Як змінився курс гривні

У серпні гривня зміцнилася щодо долара на 0,37%, але водночас послабилася щодо євро приблизно на 0,7%.

У першій половині місяця курс гривні до долара наближався до позначки 44,9 грн/$1, а в другій половині стабілізувався в діапазоні 44,5−44,7 грн/$1.

На готівковому валютному ринку ситуацію в НБУ оцінюють як стабільну. Середньоденний обсяг купівлі валюти знизився до $21 млн у серпні проти $22 млн у липні та $23 млн у червні. Для порівняння, у березні цей показник становив $44 млн.

Спред між готівковим та офіційним курсами тримається на рівні близько 0,3% і не перевищує 0,5%.

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НБУ продовжить валютні інтервенції

Гелетій зазначив, що Нацбанк і надалі працюватиме в режимі керованої гнучкості обмінного курсу.

Важливим фактором для валютного ринку залишаються міжнародні надходження. Вони допомагають поповнювати міжнародні резерви та підтримувати можливість НБУ покривати структурний дефіцит валюти.

У серпні валютні інтервенції НБУ на міжбанківському ринку становили $4,82 млрд, майже не змінившись порівняно з липнем.

Загалом за січень-серпень Нацбанк продав на ринку майже $33 млрд валюти. Це на 39%, або на $9,25 млрд, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.



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