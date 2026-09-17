Леся Карнаух написала заяву на звільнення з посади першої заступниці Голови ДПС. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

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Що відомо

«В умовах війни — стабільність і безперервність роботи всіх державних інституцій — запорука існування України. Це стосується і Державної податкової служби, яка відповідає за наповнення державного бюджету та фінансову стабільність країни. І жодні обставини не повинні на це впливати. Тому ухвалила рішення — написала заяву про звільнення з посади першої заступниці Голови Державної податкової служби», — зазначила Леся Карнаух.

Вона подякувала Уряду та Міністру фінансів за довіру та можливість працювати та бути частиною команди ДПС.

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Крім того, вона подякувала кожному працівнику Державної податкової служби України за професіоналізм, витримку та щоденну роботу в один із найскладніших періодів для України.

«І головне — дякую кожному платнику податків! Бо саме ви та ваша сумлінна робота — величезна частина стійкості країни. Кожен із вас — приклад відповідальності за Україну, попри намагання росіян знищити нас як державу», — додала Леся Карнаух.

Вона зауважила, що вдячна всім, хто був поруч та робив все, щоб Державна податкова служба була справді європейською інституцією, яка створює зрозумілі правила для кожного, хто працює чесно. Зокрема, міжнародним партнерам, які допомагають пройти ДПС цей складний шлях.

«Під час кожної зустрічі з бізнесом наголошувала на тому, що довіра будується справами. Цьому принципу слідуватиму і надалі», — підкреслила Леся Карнаух.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязків Голови Державної податкової служби.

Міністру фінансів доручено внести на наступне засідання Уряду кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов’язки.

Карнаух на державній службі працює з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України.

З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу України була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

У січні 2025-го вона стала заступницею голови ДПС Руслана Кравченка, а у травні — першим заступником голови.