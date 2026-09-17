Нові штрафи для водіїв: за «гучне авто» доведеться платити до 34 тисяч

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 15358 щодо відповідальності за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. Про це написав в телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

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«За» ухвалення законопроєкту проголосував 261 народний депутат.

Які штрафи

Документом передбачені такі суми штрафів:

у мирний час — 8 500 гривень, повторно — 17 000 гривень;

під час воєнного стану — 17 000 гривень, повторно — 34 000 гривень;

за повторне порушення під час війни — позбавлення прав на 3−6 місяців.

Законопроєкт спрямований на усунення чинника акустичної дезорієнтації сил протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп через імітацію звуків ворожих безпілотників.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у Верховній Раді готують законодавчі зміни, які передбачають суттєве збільшення штрафів за перевищення швидкості на дорогах. Йдеться про законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах»