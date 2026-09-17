Бензин вже 88,32 грн/л, дизель — понад 98 грн/л: як змінилися ціни на АЗС

У четвер, 17 вересня, середні ціни на пальне в Україні продовжили зростати. Бензин А-95 подорожчав на 1,07 грн/л — до 88,32 грн/л, дизельне пальне — на 0,32 грн/л, до 98,24 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».