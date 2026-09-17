У четвер, 17 вересня, середні ціни на пальне в Україні продовжили зростати. Бензин А-95 подорожчав на 1,07 грн/л — до 88,32 грн/л, дизельне пальне — на 0,32 грн/л, до 98,24 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
17 вересня 2026, 18:55
Бензин вже 88,32 грн/л, дизель — понад 98 грн/л: як змінилися ціни на АЗС
Середні ціни на пальне
Станом на 17 вересня середні ціни становили:
- А-95 преміум — 92,41 грн/л;
- А-95 — 88,32 грн/л;
- А-92 — 82,63 грн/л;
- дизельне пальне — 98,24 грн/л;
- автогаз — 44,06 грн/л.
Як змінилися ціни за добу
Порівняно з попереднім днем:
- А-95 преміум подорожчав на 1,25 грн/л;
- А-95 — на 1,07 грн/л;
- А-92 — на 0,12 грн/л;
- дизельне пальне — на 0,32 грн/л;
- автогаз — на 0,15 грн/л.
Що це означає
Найбільше за добу подорожчав преміальний бензин А-95.
Середня ціна звичайного А-95 вже перевищила 88 грн/л, а дизельне пальне піднялося вище 98 грн/л.
Джерело: Мінфін
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