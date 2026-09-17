Акції Raiffeisen впали після звинувачення у створенні каналів для обходу санкцій

Акції Raiffeisen Bank International впали після звинувачення російської дочірньої компанії у в тому, що вона «стала одним з ключових каналів обходу санкцій». Про це пише The Bell.

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Причина падіння

«Акції Raiffeisen Bank International впали майже на 10% після доповіді шорт-селлерів Grizzly Research, які звинуватили російську „дочку“ австрійського банку в тому, що вона могла обслуговувати зовнішньоторговельні операції росії в обхід західних санкцій. В RBI звинувачення відкидають», — говориться у публікації.

Продовжуючи працювати в росії, RBI стала «одним з ключових каналів обходу санкцій», зазаначили у Grizzly Research.

Інвестори-активісти вивчили російські митні записи з 2022-го до початку 2025 року і виявили понад 25 тис. записів на загальну суму 75 млрд доларів, де у зовнішньоторговельному контракті фігурував реєстраційний номер російського Райффайзенбанку.

З них майже 19,7 тис. записів на 191 млрд доларів, за розрахунками Grizzly, стосувалися товарів, на які поширювалися обмеження ЄС, США, Великої Британії та/або Швейцарії. Сюди ж увійшли критично важливі для російських збройних сил товари західного виробництва на 106,75 млн доларів.

У виявлених записах про постачання перераховуються токарні верстати, підшипники різних типів, інтегральні схеми, комутатори та маршрутизатори.

Так, станки з ЧПУ, за оцінками українських аналітиків, на 70−80% споживає російський ВПК. Закуповує обладнання в основному компанія «АМГ», яку США внесли до санкційного списку в листопаді 2023 року, а ЄС у грудні 2024 року.

Окрема перевірка бази по контрагентах виявила операції на 49 млн доларів з участю як мінімум 33 компаній, проти яких санкції на той момент вже діяли (ця сума входить у основні 191 млрд дол).

Grizzly вважає, що Райффайзенбанк забезпечив торгівлю забороненими товарами, але визнає, що вивчені митні записи самі по собі не доводять ні проведення платежів за цими угодами, ні фінансування, ні отримання доходу, ні навіть порушення санкцій.

The Bell розповідає, що розслідування основане, зокрема, на розмовах «під прикриттям» з працівниками Райффайзенбанку. Активісти представлялися потенційними клієнтами і навмисно описували угоди, які мали викликати питання щодо комплаєнсу.

Зокрема, розслідувачі представлялися благодійним фондом, який збирається закуповувати безпілотники для війни.

Кілька співробітників банку відповіли, що відкриттю рахунку це не заважає, причому одна з менеджерів дала згоду після схвалення від керівника. Фонду зарезервували реквізити рахунку на 14 днів до формального відкриття, говориться у публікації.

В RBI звинувачення відкинули і заявили, що впевнені в надійності системи комплаєнсу.