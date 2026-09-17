Після закриття міжбанку у четвер, 17 вересня, курс долара додав 6 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу, євро додало 13 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.
17 вересня 2026, 17:34
Долар та євро подорожчали після закриття міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 16 вересня
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Закриття 16 вересня
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Зміни
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44,62/44,66
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44,68/44,71
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6/5
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51,21/51,23
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51,34/51,36
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13/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,42−44,92 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,86−44,90, євро — 51,70−51,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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