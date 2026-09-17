НБУ підвищив облікову ставку до рівня 16%

Правління Національного банку ухвалило рішення про підвищення облікової ставки до рівня 16% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики 17 вересня.

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Як повідомив Андрій Пишний, рішення про підвищення ставки на 0,5% до 16%, приймалося з урахуванням стійкого інфляційного тиску, пов'язаного з російською агресією, з урахуванням ескалації війни на Близькому Сході, а також інших факторів.

Найближчим часом регулятор очікує на дещо підвищену інфляцію, але у 2027 році ситуація має нормалізуватися.

Рішення НБУ має на меті повернути інфляцію до таргету 5%.

Нагадаємо

30 липня 2026 р. правління НБУ ухвалило рішення про збільшення облікової ставки на 0,5 в.п. до 15,5% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом визначення банками відсоткові ставки за вкладами і позиках. Чим вище ключова ставка, тим дорожчі кредити та депозити у нацвалюті. Тому якщо рішення НБУ призведе до охолодження споживчого попиту, НБУ може переглянути підвищення ставки.



