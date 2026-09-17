Картка NovaPay запрацює за кордоном: ліміт — до 200 тис. грн на місяць

Найближчим часом картку NovaPay можна буде використовувати для оплати покупок та послуг за кордоном, а також іноземних онлайн-сервісів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Такі можливості стали доступними після рішення Національного банку України, який дозволив клієнтам небанківських платіжних установ оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном картками, випущеними до гривневих платіжних рахунків. Ліміт таких розрахунків — до 200 000 грн в еквіваленті на місяць.

Що це означає для клієнтів

Для клієнтів NovaPay це означає, що найближчим часом картку можна буде повноцінно використовувати під час поїздок за кордон: оплачувати покупки, проживання, харчування чи інші послуги. Також нею можна буде розраховуватися за іноземні підписки та онлайн-сервіси.

Рішення НБУ також розширює можливості для інших операцій. Зокрема, фізичні особи зможуть отримувати на гривневі платіжні рахунки перекази з-за кордону після конвертації валюти. Український бізнес зможе приймати на такі рахунки оплату від іноземних клієнтів за товари та послуги.

Нагадаємо

NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс із групи компаній NOVA (Нова пошта), який уже 14 років створює зручні фінансові рішення для приватних осіб і бізнесу, працюючи онлайн та офлайн у понад 3600 відділеннях по всій Україні. Застосунок NovaPay — це інноваційна фінансова платформа з окремими профілями для особистих і підприємницьких потреб.