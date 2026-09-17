Volvo розширить лінійку електромобілів і гібридів: компанія готує 13 новинок

Автовиробник Volvo Cars планує представити 13 нових моделей автомобілів до 2030 року. Шість із них розроблятимуть для китайського ринку, а ще сім — для країн Заходу. Про це повідомив «Укравтопром». Йдеться про повністю електричні автомобілі та гібридні моделі.

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Нові платформи та партнерство з Geely

Автомобілі для західних ринків створюватимуть на базі платформ Volvo SPA2 і SPA3. За словами компанії, їхнє використання допоможе скоротити інвестиційні витрати під час розробки та виробництва нових моделей.

Машини, орієнтовані на китайських покупців, Volvo планує розробляти спільно з Geely Auto.

Таким чином, компанія має намір одночасно розширити електричну та гібридну лінійку й адаптувати нові автомобілі до особливостей різних ринків.

Volvo розраховує збільшити прибутковість

Окрім оновлення модельного ряду, Volvo Cars планує суттєво підвищити операційну прибутковість.

Компанія розраховує збільшити маржу за показником прибутку до сплати відсотків і податків (EBIT) до понад 8%. Для порівняння, у 2025 році цей показник становив 3,5%.

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Розширення модельного ряду, використання спільних платформ і партнерство з Geely мають допомогти Volvo скоротити витрати та посилити позиції на ринку електромобілів і гібридів.

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