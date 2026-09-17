30,3 млрд євро переказів за пів року: скільки Україна втрачає без SEPA

За перше півріччя 2026 року обсяг транскордонних переказів у євро сягнув 30,3 млрд євро. З них 11,5 млрд євро було переказано в Україну, а 18,8 млрд євро — з України. Тобто вихідні перекази вже перевищують вхідні на 7,3 млрд євро. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Тренд змінився

Раніше ситуація була протилежною. Наприклад, у 2021 році через міжнародні системи переказу в Україну надійшло близько $3,2 млрд, тоді як з України відправили лише $635 млн. Тоді вхідні перекази майже вп’ятеро перевищували вихідні.

Напряму порівнювати ці дані з показниками 2026 року некоректно, оскільки НБУ змінив методологію статистики. Водночас загальна зміна тренду очевидна: сьогодні Україна значно активніше переказує кошти за кордон.

Скільки коштують міжнародні перекази

Кожен транскордонний платіж зараз може включати комісію українського банку, витрати банків-кореспондентів та інші платежі за проведення операції.

У межах SEPA більшість таких витрат або відсутні, або суттєво нижчі.

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За розрахунками Інституту економічних досліджень, міжнародний платіж на €20 тис. коштував близько 0,3%, тоді як аналогічний платіж у межах SEPA — близько 0,02%.

Потенційна різниця — десятки мільйонів євро Якщо суто для оцінки масштабу застосувати ці ставки до €30,3 млрд транскордонних переказів за пів року, витрати могли б становити близько:

91 млн євро за ставкою 0,3%;

близько 6 млн євро за ставкою 0,02%.

Різниця — майже 85 млн євро лише за шість місяців.

Це дуже приблизний розрахунок. Українські тарифи можуть бути нижчими за 0,3%, не всі платежі здійснюються з країнами SEPA, а структура комісій залежить від банків, типу операції та маршруту платежу.

Водночас більш консервативна оцінка Інституту економічних досліджень передбачає потенційну економію після приєднання України до SEPA на рівні €70−100 млн на рік.

Чому SEPA стає дедалі важливішою

Нова статистика НБУ показує, що транскордонні платежі в євро вже вимірюються десятками мільярдів євро.

Причому Україна нині більше відправляє коштів назовні, ніж отримує.

За таких обсягів навіть невелика різниця в комісіях перетворюється на десятки мільйонів євро додаткових витрат для громадян і бізнесу.

Саме тому приєднання до SEPA — це вже не лише питання зручності платежів чи євроінтеграції, а й цілком практична економія на транскордонних розрахунках.

Що таке SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area) — це єдина зона платежів у євро, яка дає змогу здійснювати безготівкові перекази між країнами-учасницями за уніфікованими правилами.

Завдяки SEPA транскордонні перекази в євро фактично відбуваються так само, як внутрішні платежі. Для їх проведення зазвичай достатньо вказати ім'я або назву отримувача та номер рахунку у форматі IBAN.

До SEPA входять країни Європейського Союзу, а також низка інших європейських держав. Система охоплює:

звичайні кредитові перекази SEPA Credit Transfer;

миттєві перекази SEPA Instant, які за підтримки банків проводяться за лічені секунди;

пряме списання коштів SEPA Direct Debit.

Головні переваги SEPA — нижча вартість платежів порівняно з традиційними міжнародними переказами, єдині стандарти, швидше зарахування коштів і прозоріші тарифи. Систему активно використовують для розрахунків із європейськими компаніями, оплати товарів і послуг, переказу зарплат, пенсій та особистих коштів.

Водночас SEPA працює лише з платежами в євро. Якщо переказ здійснюється в іншій валюті або до країни, яка не входить до системи, банк може провести його через міжнародну мережу SWIFT. Перед відправленням коштів також варто перевірити комісію, ліміти та підтримку SEPA конкретним банком.