Пальне, вантажівки та агротехніка: уряд розширив перелік майна для компенсацій

Кабінет міністрів розширив державну програму страхування воєнних ризиків для підприємств і спростив умови отримання компенсацій. Зміни мають допомогти бізнесу швидше відновлювати пошкоджене майно та зменшити фінансові втрати через російські атаки.

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що російські удари регулярно спрямовані на цивільні підприємства, склади та логістичні об'єкти, через що бізнес потребує додаткових інструментів для відновлення.

Що саме змінив уряд

1. Київ і область включили до зон підвищеного ризику

До переліку територій підвищеного воєнного ризику додали Київ та Київську область.

Що це дасть: підприємства в столиці та області зможуть користуватися механізмами державної підтримки в межах програми страхування воєнних ризиків.

2. Розширили перелік майна, яке підлягає компенсації

Уряд додав до програми майно, пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій. Йдеться, зокрема, про:

пальне;

транспорт для перевезення та зберігання пального;

сільськогосподарську техніку;

вантажівки;

причепи.

Навіщо це потрібно: саме паливна, логістична та виробнича інфраструктура залишається важливою частиною критичних для економіки активів і зазнає значних ризиків через обстріли.

3. Збільшили максимальну компенсацію страхової премії

Граничну суму компенсації страхової премії для одного підприємства підвищили з 3 млн до 5 млн грн на рік.

При цьому механізм поширюється також на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спрощують.

Що це дасть: підприємства зможуть страхувати більший обсяг активів і отримати додаткове покриття ризиків без необхідності володіти майном, якщо воно використовується на умовах оренди.

Окремо розширили пільгове кредитування

Цього тижня уряд також збільшив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Пільгове фінансування тепер можна залучати, зокрема, для:

відновлення паливної та складської інфраструктури;

модернізації підприємств переробної промисловості;

поповнення оборотного капіталу компаній оптової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний обсяг кредитування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 млрд грн.

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Навіщо уряд розширює підтримку

За словами Сергія Корецького, рішення ухвалюють в умовах обмежених фінансових ресурсів. Водночас держава прагне зменшити наслідки російських атак для підприємств і створити умови для їхнього відновлення.

Очікується, що розширення страхування та доступу до пільгових кредитів допоможе бізнесу відновлювати пошкоджені об'єкти, підтримувати роботу підприємств, зберігати робочі місця та продовжувати сплачувати податки.

У довшій перспективі ці механізми мають зменшити фінансове навантаження на компанії, які працюють в умовах підвищених воєнних ризиків.

Як ми писали, проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати з 8647 грн до 9546 грн, або на 10,4%. Водночас уряд закладає досить слабке економічне зростання: реальний ВВП у 2027 році має збільшитися лише на 1,3%.