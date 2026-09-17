Пальне, вантажівки та агротехніка: уряд розширив перелік майна для компенсацій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2026, 18:30

Пальне, вантажівки та агротехніка: уряд розширив перелік майна для компенсацій

Кабінет міністрів розширив державну програму страхування воєнних ризиків для підприємств і спростив умови отримання компенсацій. Зміни мають допомогти бізнесу швидше відновлювати пошкоджене майно та зменшити фінансові втрати через російські атаки.

Кабінет міністрів розширив державну програму страхування воєнних ризиків для підприємств і спростив умови отримання компенсацій.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що російські удари регулярно спрямовані на цивільні підприємства, склади та логістичні об'єкти, через що бізнес потребує додаткових інструментів для відновлення.

Що саме змінив уряд

1. Київ і область включили до зон підвищеного ризику

До переліку територій підвищеного воєнного ризику додали Київ та Київську область.

Що це дасть: підприємства в столиці та області зможуть користуватися механізмами державної підтримки в межах програми страхування воєнних ризиків.

2. Розширили перелік майна, яке підлягає компенсації

Уряд додав до програми майно, пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій. Йдеться, зокрема, про:

  • пальне;

  • транспорт для перевезення та зберігання пального;

  • сільськогосподарську техніку;

  • вантажівки;

  • причепи.

Навіщо це потрібно: саме паливна, логістична та виробнича інфраструктура залишається важливою частиною критичних для економіки активів і зазнає значних ризиків через обстріли.

3. Збільшили максимальну компенсацію страхової премії

Граничну суму компенсації страхової премії для одного підприємства підвищили з 3 млн до 5 млн грн на рік.

При цьому механізм поширюється також на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спрощують.

Що це дасть: підприємства зможуть страхувати більший обсяг активів і отримати додаткове покриття ризиків без необхідності володіти майном, якщо воно використовується на умовах оренди.

Окремо розширили пільгове кредитування

Цього тижня уряд також збільшив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Пільгове фінансування тепер можна залучати, зокрема, для:

  • відновлення паливної та складської інфраструктури;

  • модернізації підприємств переробної промисловості;

  • поповнення оборотного капіталу компаній оптової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний обсяг кредитування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 млрд грн.

Читайте також: 7,2 трильйони гривень: 5 головних цифр із проєкту Бюджету-2027

Навіщо уряд розширює підтримку

За словами Сергія Корецького, рішення ухвалюють в умовах обмежених фінансових ресурсів. Водночас держава прагне зменшити наслідки російських атак для підприємств і створити умови для їхнього відновлення.

Очікується, що розширення страхування та доступу до пільгових кредитів допоможе бізнесу відновлювати пошкоджені об'єкти, підтримувати роботу підприємств, зберігати робочі місця та продовжувати сплачувати податки.

У довшій перспективі ці механізми мають зменшити фінансове навантаження на компанії, які працюють в умовах підвищених воєнних ризиків.

Як ми писали, проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати з 8647 грн до 9546 грн, або на 10,4%. Водночас уряд закладає досить слабке економічне зростання: реальний ВВП у 2027 році має збільшитися лише на 1,3%.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами