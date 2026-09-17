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17 вересня 2026, 14:52

Рада дозволила орендувати цілі будинки та гуртожитки для ВПО

Верховна Рада у четвер, 17 вересня, зняла юридичну заборону, яка не дозволяла державі здавати в оренду цілі будинки чи гуртожитки для розселення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За ухвалення в цілому відповідного законопроєкту № 15579 проголосували 233 народних депутати.

Верховна Рада у четвер, 17 вересня, зняла юридичну заборону, яка не дозволяла державі здавати в оренду цілі будинки чи гуртожитки для розселення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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Про що йдеться у пояснювальній записці

У пояснювальній записці сказано, що закон виправляє правову колізію, яка повністю зупинила надання таких об'єктів в оренду.

«Громади не можуть взяти в оренду будинки, щодо яких є донорська підтримка, згода балансоутримувачів та готовність забезпечити проживання ВПО. Фактично процес пошуку, підготовки та заселення таких об'єктів зупинено», — сказано в документі.

Щоб виправити цю ситуацію, депутати тимчасово, на період до 1 січня 2028 року, дозволили здавати в оренду цілі будівлі — весь будинок, гуртожиток чи інший об'єкт повністю — держустановам чи комунальним закладам.

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Нагадаємо

1 липня 2026 року Верховна Рада ухвалила в новій редакції Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Документ передбачає комплексну підтримку переселенців на всіх етапах — від евакуації та адаптації на новому місці до інтеграції, повернення додому й реінтеграції.

Закон також гарантує переселенцям пенсійне забезпечення на загальних підставах — без додаткових вимог чи процедур, які можуть звужувати їхні права. Крім того, передбачено створення електронного кабінету ВПО, розширення механізмів житлової підтримки та врегулювання статусу місць тимчасового проживання в модульних містечках, гуртожитках, готелях та інших придатних приміщеннях.

У вересні 2025 року держава вперше компенсувала частину витрат на придбання житла для внутрішньо переміщеної особи в межах програми доступної іпотеки «єОселя».

Скористатися підтримкою можуть ВПО та жителі прифронтових територій, які не мають іншого житла, крім нерухомості на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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