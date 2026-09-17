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17 вересня 2026, 18:02

Батарея, яка рахує гроші. Як бізнес економить на електроенергії з SmartEMO 2.0 від Huawei

Електрика залишається основою будь-якої технології і водночас ресурсом, якого завжди обмаль. Тому питання, як використовувати її ефективніше, стало одним із головних в економіці. Допомогти тут можуть великі дані та штучний інтелект.

Електрика залишається основою будь-якої технології і водночас ресурсом, якого завжди обмаль.

Huawei зібрала ці три складові в одному продукті. Компанія є одним із провідних гравців ринку сонячних інверторів і установок зберігання енергії (УЗЕ), тобто промислових накопичувачів. У її хмарній платформі FusionSolar накопичився величезний масив даних зі станцій, а власні розробки у сфері ШІ дали змогу ці дані використати. Так з'явилася SmartEMO — система керування накопичувачами. Її друге покоління компанія активно впроваджує в Україні.

Чому це актуально

Спершу така система запрацювала в Європі. Там діє ринок «на добу наперед» (РДН), де ціну електроенергії визначають окремо для кожної години наступного дня. Через масове будівництво сонячних станцій денна ціна там подекуди опускається навіть нижче нуля. В Україні до від'ємних цін поки не дійшло. Але купувати енергію за цінами РДН бізнес також вже може, і накопичувач у парі зі SmartEMO помітно зменшує відповідні рахунки.

Схема здається простою. Батарею заряджають, коли енергія дешева або коли працює власна сонячна електростанція (СЕС), а запас витрачають, коли ціна росте. Проте на результат впливають десятки змінних одночасно. Врахувати їх усі в одному живому процесі й покликана SmartEMO 2.0.

Як система ухвалює рішення

Спочатку SmartEMO отримує графік цін РДН від державного «Оператора ринку». Потім вивчає об'єкт. Для старту потрібна історія щонайменше за 30 днів: графік споживання, минула генерація СЕС, потужність приєднання (максимум, який підприємство може брати з мережі). Якщо є сонячна станція, додається прогноз інсоляції (кількості сонячного світла) від сервісу SolarGIS. На виході маємо погодинний план заряду батареї, який враховує навіть день тижня.

Далі план постійно звіряють із реальністю. Кожні 15 хвилин система перевіряє фактичні показники, а щогодини перераховує прогноз на свіжих даних. Тож розрахунок не застигає, а вчиться і підлаштовується.

На практиці сонячну генерацію SmartEMO прогнозує з точністю до 90%, а споживання об'єкта до 85%. Не менш важливо точно передбачити рівень заряду батареї (SOC), адже від цього залежить, наскільки повно вдасться використати дешеву енергію. Тому система враховує стан самого накопичувача. Це його «здоров'я», тобто скільки ємності збереглося, поточний заряд, температура комірок і рівномірність заряду між ними. Точності допомагає і конструкція УЗЕ Huawei LUNA2000−215/241 з рівномірним охолодженням комірок та оптимізатором Optimizer 2.0, який вирівнює заряд між модулями. Батарея працює вигідно і без зайвого навантаження.

Приклади роботи SmartEMO

Найпростіше оцінити систему в порівнянні зі звичайним режимом TOU (time-of-use), коли накопичувач заряджається й розряджається за фіксованим розкладом.

На графіку. Суцільна синя лінія показує рівень заряду під керуванням SmartEMO, пунктирна відповідає режиму TOU. Червона лінія відображає ціну купівлі електроенергії, жовта — «зелений» тариф.

Розклад TOU не бачить внутрішньодобових перепадів цін. SmartEMO їх використовує і встигає пройти два цикли заряду й розряду замість одного. У цьому прикладі вигода від системи виявилася на 71,45% більшою, ніж у TOU, а загальна економія склала 19,7%.

На графіку. Вертикальна лінія позначає поточний момент і відділяє фактичні дані від плану. Суцільна синя лінія показує заряд під керуванням SmartEMO, пунктирна стандартний режим. Червона лінія відображає ціну купівлі, жовта ціну продажу енергії в мережу.

Режим TOU зазвичай заряджає батарею до максимуму і приходить до наступного дешевого періоду з енергією, купленою дорожче. SmartEMO за прогнозом споживання рахує, якого заряду вистачить саме до зниження цін. На графіку вона зупинилася приблизно на 83% замість 100%.

Що це дає бізнесу

Накопичувач набирає енергію в найдешевші години або від власної СЕС і віддає її на піку цін РДН. Різниця в тарифах перетворюється на пряму економію. Паралельно система не дає перевищити потужність приєднання і згладжує пікові навантаження. Щоденно стежити за цінами нікому не треба, а ризик пропустити вигідну годину зникає.

«SmartEMO 2.0 — не просто алгоритм, а зрілий продукт, що вбирає багаторічний досвід Huawei в енергетиці, аналітиці та штучному інтелекті. Він перетворює систему накопичення з пасивного резервуара енергії на активний фінансовий інструмент, який щодня працює на прибуток власника», — каже Роман Осадчий, менеджер з комерційних рішень Huawei Digital Power в Україні.

Джерело: Мінфін
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