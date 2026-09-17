Уряд виділив майже 800 млн грн на захист доріг від дронів: названо п’ять областей

Кабінет Міністрів України спрямує 789 млн грн із резервного фонду державного бюджету на посилення антидронового захисту автомобільних доріг, які мають стратегічне значення для оборони та військової логістики. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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Куди направлять кошти

Із загальної суми:

357 млн грн отримає Агентство відновлення;

432 млн грн передадуть обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів.

Фінансування спрямують до п’яти областей:



Роботи мають розпочатися невідкладно

За словами глави уряду, заходи з посилення захисту доріг необхідно розпочати якомога швидше та завершити в найкоротші терміни.

Очікується, що фінансування допоможе підвищити безпеку маршрутів, які використовують для перевезення військових вантажів, техніки та інших критично важливих ресурсів.

Як ми повідомляли, платні дороги в Україні з'являться дуже скоро. Питання лише в тому, коли і в якій формі.