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15 вересня 2026, 20:00

Топ-5 новин за вівторок: ризик втрати $ 29,5 млрд, відстали від Польщі на 3 роки і шість пенсій в руки

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Джерело: Мінфін
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