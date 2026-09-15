Топ-5 новин за вівторок: ризик втрати $ 29,5 млрд, відстали від Польщі на 3 роки і шість пенсій в руки

Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування, якщо парламент не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені строки. Ці кошти потрібні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків та потреб Сил оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з послами держав G7 та країн-членів ЄС.

В Україні майже 50% 15-річних учнів не досягають базового рівня з математики та читання, а близько третини — з природничих наук. Про це свідчать результати PISA 2025 — міжнародного дослідження, яке оцінює, наскільки 15-річні школярі можуть застосовувати знання з математики, читання та природничих наук у реальних ситуаціях, пише Центр економічної стратегії.

Кабінет Міністрів пропонує змінити порядок перевірок Держпраці під час воєнного стану. Ідея полягає в тому, щоб зосередити перевірки на роботодавцях, щодо яких є ознаки порушення трудового законодавства, а сумлінний бізнес зайвий раз не перевіряти.

Пенсіонер, який офіційно виїжджає з України для постійного проживання за кордоном, може отримати пенсію одразу за шість місяців. Про це розповіла РБК-Україна адвокат Адвокатського бюро «Івана Хомича» Ольга Хомич.

Попри різке відновлення у 2025 році та зростання показників у другому кварталі 2026-го, ринок нового житлового будівництва України залишається значно нижчим за довоєнний рівень. Загальна площа нового житлового будівництва у 2025 році становила 5,8 млн кв. м, збільшившись одразу на 49,4% порівняно з 2024 роком. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр Experts Club на підставі даних Держстату.



