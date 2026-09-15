Anthropic обійшла OpenAI за виручкою: співзасновники компанії отримали по $15,5 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 вересня 2026, 18:42

Anthropic обійшла OpenAI за виручкою: співзасновники компанії отримали по $15,5 млрд

Як повідомляє Quartz, шість співзасновників компанії Anthropic вперше потрапили до рейтингу Forbes 400 найбагатших американців. Сукупний статок Даніели Амодей, Даріо Амодея, Тома Брауна, Джека Кларка, Джареда Каплана та Сема МакКендліша оцінюється приблизно у $93 млрд — по $15,5 млрд на кожного.

Як повідомляє Quartz, шість співзасновників компанії Anthropic вперше потрапили до рейтингу Forbes 400 найбагатших американців.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Усі шестеро залишили OpenAI у 2021 році та того ж року заснували Anthropic. Компанія згодом стала одним із ключових конкурентів OpenAI на ринку штучного інтелекту, зокрема завдяки розвитку чат-бота Claude.

Статки засновників суттєво зросли після травневого раунду фінансування Anthropic. За оцінкою Forbes, кожному із шести співзасновників належить близько 1,6% компанії, а після нового залучення капіталу вартість їхніх часток більш ніж подвоїлася. Сьомий співзасновник Anthropic має громадянство Канади, тому до рейтингу Forbes 400 не потрапив.

Загалом цього року до рейтингу вперше увійшли 34 людини. Мінімальний статок для потрапляння до Forbes 400 зріс до рекордних $4,4 млрд проти $3,8 млрд роком раніше. Сукупні статки 400 найбагатших американців досягли $8 трлн, порівняно з $6,6 трлн у 2025 році.

Нові мільярдери ШІ

Штучний інтелект став головним джерелом нових статків у рейтингу: 15 із 34 новачків заробили свої статки саме в цій галузі. Найвище серед дебютантів розташувався співзасновник OpenAI Грег Брокман — 45-те місце із статками близько $25,5 млрд. Другим став підприємець у сфері робототехніки Бретт Адкок ($23,4 млрд), третім — інвестор Антоніо Грасиас ($17,1 млрд).

Поява співзасновників Anthropic у рейтингу відображає стрімке зростання самої компанії. У другому кварталі її виручка досягла $11,6 млрд, перевищивши показник OpenAI у $6,7 млрд. Це стало першим кварталом, коли Anthropic випередила конкурента за цим показником. Скоригований операційний прибуток компанії становив $559 млн.

Читайте також: Anthropic виявила військове використання Claude у Ємені, Китаї та Росії


Водночас Anthropic та OpenAI готуються до можливих первинних публічних розміщень акцій. Компанії конфіденційно подали документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Потенційні IPO можуть відбутися наприкінці 2026 року або на початку 2027-го та створити значні податкові зобов'язання для працівників, які володіють акціями компаній.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами