Anthropic обійшла OpenAI за виручкою: співзасновники компанії отримали по $15,5 млрд

Як повідомляє Quartz, шість співзасновників компанії Anthropic вперше потрапили до рейтингу Forbes 400 найбагатших американців. Сукупний статок Даніели Амодей, Даріо Амодея, Тома Брауна, Джека Кларка, Джареда Каплана та Сема МакКендліша оцінюється приблизно у $93 млрд — по $15,5 млрд на кожного.

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Усі шестеро залишили OpenAI у 2021 році та того ж року заснували Anthropic. Компанія згодом стала одним із ключових конкурентів OpenAI на ринку штучного інтелекту, зокрема завдяки розвитку чат-бота Claude.

Статки засновників суттєво зросли після травневого раунду фінансування Anthropic. За оцінкою Forbes, кожному із шести співзасновників належить близько 1,6% компанії, а після нового залучення капіталу вартість їхніх часток більш ніж подвоїлася. Сьомий співзасновник Anthropic має громадянство Канади, тому до рейтингу Forbes 400 не потрапив.

Загалом цього року до рейтингу вперше увійшли 34 людини. Мінімальний статок для потрапляння до Forbes 400 зріс до рекордних $4,4 млрд проти $3,8 млрд роком раніше. Сукупні статки 400 найбагатших американців досягли $8 трлн, порівняно з $6,6 трлн у 2025 році.

Нові мільярдери ШІ

Штучний інтелект став головним джерелом нових статків у рейтингу: 15 із 34 новачків заробили свої статки саме в цій галузі. Найвище серед дебютантів розташувався співзасновник OpenAI Грег Брокман — 45-те місце із статками близько $25,5 млрд. Другим став підприємець у сфері робототехніки Бретт Адкок ($23,4 млрд), третім — інвестор Антоніо Грасиас ($17,1 млрд).

Поява співзасновників Anthropic у рейтингу відображає стрімке зростання самої компанії. У другому кварталі її виручка досягла $11,6 млрд, перевищивши показник OpenAI у $6,7 млрд. Це стало першим кварталом, коли Anthropic випередила конкурента за цим показником. Скоригований операційний прибуток компанії становив $559 млн.

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Водночас Anthropic та OpenAI готуються до можливих первинних публічних розміщень акцій. Компанії конфіденційно подали документи до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Потенційні IPO можуть відбутися наприкінці 2026 року або на початку 2027-го та створити значні податкові зобов'язання для працівників, які володіють акціями компаній.