Чому нове житло продовжує дорожчати, незважаючи на зростання обсягів будівництва

Попри різке відновлення у 2025 році та зростання показників у другому кварталі 2026-го, ринок нового житлового будівництва України залишається значно нижчим за довоєнний рівень. Загальна площа нового житлового будівництва у 2025 році становила 5,8 млн кв. м, збільшившись одразу на 49,4% порівняно з 2024 роком. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр Experts Club на підставі даних Держстату.

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Як змінився показник

Однак відносно 2021 року, коли показник сягав 12,7 млн кв. м, обсяг залишався нижчим приблизно на 54%, тобто більш ніж удвічі.

У 2022 році площа нового будівництва становила 6,6 млн кв. м, у 2023 році — 4,2 млн кв. м, у 2024-му — 3,9 млн кв. м.

Таким чином, мінімальний показник за розглянутий період було зафіксовано у 2024 році, після чого у 2025-му ринок почав помітно відновлюватися.

У другому кварталі 2026 року цей процес продовжився: площа житлових будинків, заявлених до початку будівництва, зросла на 6,1% рік до року — до 1,65 млн кв. м.

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При цьому стійкість відновлення поки що залишається неоднозначною. За все перше півріччя площа нового багатоквартирного будівництва була на 2,3% нижчою за минулорічну, а кількість заявлених квартир скоротилася на 6%.

Одночасно вартість будівництва продовжує швидко зростати. У липні 2026 року будівельні ціни були на 23,7% вищими за рівень липня минулого року.

Ціни на саме житло також зростають: у другому кварталі 2026 року вони збільшилися на 19,6% рік до року та на 3,8% порівняно з першим кварталом.

Таким чином, український ринок одночасно стикається з відновленням будівельної активності, високою інфляцією будівельних витрат і суттєвим відставанням від обсягів пропозиції, характерних для періоду до повномасштабної війни.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Будівельна галузь України продемонструвала різке погіршення показників у липні 2026 року. Як повідомлявфінансовий аналітик Андрій Шевчишин, обсяги будівництва скоротилися на 17,5% порівняно з червнем та на 25,9% у річному вимірі.

За місяць найбільше знизилися обсяги робіт у сегментах, пов'язаних із комерційною нерухомістю та інфраструктурою.

Порівняно з червнем:

житлове будівництво скоротилося на 4%;

комерційна нерухомість — на 19,1%;

інженерні споруди — на 19,9%.

У річному вимірі ситуація дещо краща лише у житловому сегменті. У липні 2026 року він показав зростання на 0,5% порівняно з липнем минулого року.

Водночас комерційне будівництво скоротилося на 15,9%, а обсяги робіт в інженерному будівництві впали одразу на 36%.