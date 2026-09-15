Після закриття міжбанку у вівторок, 15 вересня, курс долара впав на 4копійки у купівлі та на 5 у продажу, євро зросло на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
15 вересня 2026, 17:28
Міжбанк закриття: як змінилися курси долара та євро 15 вересня
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Валютний ринок
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Відкриття 15 вересня
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Закриття 15 вересня
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Зміни
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44,65/44,69
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44,61/44,64
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4/5
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51,50/51,53
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51,53/51,55
|
3/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,43−44,91 грн. Євро купують за 51,31 грн, а продають за 51,93 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−44,95, євро — 51,82−52,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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