Шість пенсій одразу на руки: хто з українців може отримати гроші за пів року наперед

Пенсіонер, який офіційно виїжджає з України для постійного проживання за кордоном, може отримати пенсію одразу за шість місяців. Про це розповіла РБК-Україна адвокат Адвокатського бюро «Івана Хомича» Ольга Хомич.

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Коли пенсіонери отримують пенсію авансом

Якщо пенсіонер офіційно виїжджає з України на постійне проживання за кордон і знімається з реєстрації місця проживання, він може подати заяву на виплату пенсії за пів року наперед.

Гроші нараховують за шість місяців, які починаються після місяця зняття з реєстрації.

Наприклад, якщо людина знялася з реєстрації у травні, виплата наперед стосуватиметься червня, липня, серпня, вересня, жовтня та листопада.

Якщо пенсіонер просто проживає за кордоном, але не оформлював постійний виїзд і залишається на обліку у ПФУ, отримати шість пенсій наперед не можна. У такому випадку виплати продовжують надходити за звичайним графіком.

Чи зберігається пенсія після переїзду за кордон

Офіційний виїзд на постійне проживання за кордон та отримання шести пенсій наперед не означають остаточної втрати права на виплату.

Раніше закон містив норму, яка дозволяла припиняти виплату пенсії за кордоном, якщо між Україною та країною проживання не було відповідного міжнародного договору. 7 жовтня 2009 року Конституційний суд визнав такі положення неконституційними. Цю позицію згодом підтвердив і Верховний Суд.

Таким чином, за словами адвоката, право людини на пенсію зберігається незалежно від країни проживання. Відновити виплати можна навіть після тривалої перерви.

Нагадаємо, що питання виплати українських пенсій громадянам за кордоном тривалий час було предметом судових спорів через застарілі норми закону.

У 2009 році Конституційний Суд України скасував обмеження, які позбавляли виплат людей без реєстрації в Україні або за відсутності спеціальних міжнародних угод. Однак у 2023−2024 роках Пенсійний фонд посилив вимоги щодо регулярної фізичної або цифрової ідентифікації пенсіонерів, які перебувають за межами країни. Через це для збереження або відновлення нарахувань громадянам необхідно щороку підтверджувати свою особу через особистий кабінет ПФУ чи консульські установи.