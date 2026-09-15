Національний банк України встановив офіційний курс валют на 16 вересня. Долар подорожчав на 2 копійки — до 44,63 грн, тоді як євро подешевшав на 1 копійку — до 51,51 грн. Про це йдеться в даних НБУ.
15 вересня 2026, 16:38
Гривня просіла до долара, але зміцнилася до євро: оновлені курси НБУ на 16 вересня
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Курс долара
Офіційний курс долара на 16 вересня становить 44,63 грн.
Напередодні, 15 вересня, американська валюта коштувала 44,61 грн. Таким чином, за добу долар подорожчав на 0,02 грн.
Курс євро
Офіційний курс євро становить 51,51 грн. 15 вересня європейська валюта коштувала 51,52 грн. За добу євро подешевшав на 0,01 грн.
Як змінився курс
Порівняно з попереднім днем гривня дещо послабилася до долара, але водночас мінімально зміцнилася до євро.
Зміни залишилися незначними: долар додав 2 копійки, а євро втратив 1 копійку.
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Джерело: Мінфін
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