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15 вересня 2026, 18:17

Мінімалка зросте до 9546 грн, але ВВП — лише на 1,3%: що заклали в бюджет-2027

Проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати з 8647 грн до 9546 грн, або на 10,4%. Водночас уряд закладає досить слабке економічне зростання: реальний ВВП у 2027 році має збільшитися лише на 1,3%. Про це йдеться у проєкті Державного бюджету на 2027 рік, який є у розпорядженні ЕП.

Проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати з 8647 грн до 9546 грн, або на 10,4%.

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Як зміниться мінімальна зарплата

Згідно з проєктом, мінімальна зарплата у 2027 році становитиме 9546 грн. Порівняно з поточним рівнем у 8647 грн вона зросте на 899 грн, або на 10,4%.

Якою прогнозують середню зарплату

У макроекономічному прогнозі уряду середньомісячна зарплата у 2027 році має зрости з 30 088 грн до 34 409 грн. Це на 4321 грн, або приблизно на 14,4%, більше.

Що буде з економікою

Реальний ВВП України у 2027 році, за урядовим прогнозом, має зрости лише на 1,3%.

Тобто підвищення номінальних зарплат відбуватиметься на тлі досить стриманого економічного зростання.

Нагадаємо

Закладені в проєкт бюджету на 2027 рік соціальні стандарти спираються на схвалену урядом Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки. Декларація визначає орієнтири середньострокового бюджетного планування за умов повоєнного відновлення та високої частки оборонних видатків.

Соціальні стандарти та прожитковий мінімум: Окрім зростання мінімальної зарплати до 9546 грн, трирічний план передбачає поступове збільшення загального прожиткового мінімуму — до 3 559 грн у 2027 році (прожитковий мінімум для працездатних осіб очікується на рівні 3 691 грн, а мінімальна пенсія — 2 878 грн).

Валютний курс та інфляція: Згідно з орієнтирами Мінфіну та базовим сценарієм декларації, середньорічний курс долара у 2027 році очікується близько 48,3 грн/$. При цьому споживча інфляція прогнозується на рівні 8,9%, що означає збереження тенденції стриманого реального зростання доходів громадян.

Дефіцит та фінансування: За оцінками Кабміну та Міністерства фінансів, дефіцит державного бюджету у середньостроковій перспективі залишатиметься значним через високу потребу у фінансуванні сектору безпеки та оборони, а значна частина видатків покриватиметься за рахунок зовнішньої міжнародної допомоги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Lesya31
Lesya31
15 вересня 2026, 18:30
#
Курс 48,3 — торгаші знову піднімуть ціни на 20 відсотків. Так що «шалений» ріст зарплат на 10% знову потоне в подорожчаннях ((
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