В Україні 2,7 млн людей працюють «у тіні»: Кабмін хоче змінити перевірки Держпраці

Кабінет Міністрів пропонує змінити порядок перевірок Держпраці під час воєнного стану. Ідея полягає в тому, щоб зосередити перевірки на роботодавцях, щодо яких є ознаки порушення трудового законодавства, а сумлінний бізнес зайвий раз не перевіряти.

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Необхідність такого підходу в уряді пов’язують із масштабами незадекларованої праці. За даними Держпраці, у 2025 році без офіційного оформлення працювали близько 2,68 млн людей, або 23,4% зайнятого населення.

Через тіньову зайнятість бюджет недоотримує значні кошти. Якщо рахувати за мінімальною зарплатою 8000 грн у 2025 році, втрати оцінювалися у 115,9 млрд грн. За рівня зарплати 26 499 грн у 2026 році потенційні втрати становлять уже майже 385 млрд грн, зокрема 154 млрд грн ПДФО, 43 млрд грн військового збору та 188 млрд грн ЄСВ.

Найбільше незадекларованих працівників, за оцінкою Держпраці, припадає на громадське харчування та охоронну діяльність — по 40%, ремонт автомобілів — 39%, торгівлю — 32%.

Кого можуть перевіряти

За запропонованими правилами, позапланові перевірки проводитимуть за рішенням Держпраці. Водночас підприємства, які не мають боргів із зарплати, належно оформлюють працівників, не мають невиконаних приписів та відповідають іншим установленим критеріям, хочуть захистити від таких перевірок.

Зокрема, частка працівників із зарплатою не вище мінімальної не повинна перевищувати 10%, а середня зарплата на підприємстві має становити не менше 70% середньої зарплати за відповідним видом діяльності та регіоном.

У майбутньому відповідність цим критеріям планують визначати автоматично через систему «Обрій».

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Таким чином, уряд хоче перейти від широких обмежень на контроль під час воєнного стану до перевірок за ризиками: роботодавців із ознаками порушень контролюватимуть, а сумлінний бізнес — менше турбуватимуть перевірками.