Ризик втрати $29,5 млрд: Кабмін встановив жорсткі дедлайни для ВР через бюджетну кризу

Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування, якщо парламент не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені строки. Ці кошти потрібні для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків та потреб Сил оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після зустрічі з послами держав G7 та країн-членів ЄС.

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Парламенту направлять графік голосувань

Після кількох попередніх нарад із парламентарями уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування.

Уряд закликає народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги.

У разі порушення строків Україна може втратити частину передбаченого фінансування.

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Уряд має ухвалити 42 рішення

За словами Корецького, частина зобов’язань також належить до відповідальності Кабінету Міністрів. Уряд має виконати 42 рішення.

«Раніше планувалося завершити цю роботу до 1 листопада, однак через складність ситуації уряд прискорює процес і планує виконати свою частину зобов’язань до 15 жовтня», — наголосив прем'єр-міністр.

Що обговорили з послами G7 та ЄС

Під час зустрічі з послами держав G7 та країн ЄС, Головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами комітетів обговорили необхідність синхронної роботи для забезпечення міжнародної фінансової підтримки.

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Урядовці заявили про готовність опрацювати з депутатами кожен законопроєкт, формулювання та норму, щоб забезпечити необхідну підтримку і якнайшвидше ухвалення рішень.