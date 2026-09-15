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15 вересня 2026, 13:15

Тривожні результати: Чому майже 50% українських підлітків опинилися поза базовим рівнем знань

В Україні майже 50% 15-річних учнів не досягають базового рівня з математики та читання, а близько третини — з природничих наук. Про це свідчать результати PISA 2025 — міжнародного дослідження, яке оцінює, наскільки 15-річні школярі можуть застосовувати знання з математики, читання та природничих наук у реальних ситуаціях, пише Центр економічної стратегії.

В Україні майже 50% 15-річних учнів не досягають базового рівня з математики та читання, а близько третини — з природничих наук.

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Оскільки прифронтові області не були охоплені дослідженням, фактична ситуація по країні може бути ще складнішою.

Наскільки Україна відстає

Українські школярі відстають від середнього показника країн ОЕСР на еквівалент 1,6−2,2 року навчання. Порівняно з Польщею розрив ще більший — 2,4−3,2 року навчання.

Найбільше відставання зафіксовано у читанні. Йдеться не лише про технічне вміння читати текст, а про здатність розуміти його, аналізувати та критично оцінювати інформацію.

Саме ці навички напряму впливають на успішність навчання з інших предметів.

Результати не погіршилися порівняно з 2022 роком

Водночас є і позитивний сигнал. Порівняно з 2022 роком результати українських учнів суттєво не змінилися.

З огляду на повномасштабну війну, повітряні тривоги та тривале онлайн-навчання, збереження показників приблизно на тому самому рівні можна вважати важливим результатом.

Однак рівень знань усе ще залишається нижчим, ніж у 2018 році.

Село і велике місто: розрив у кілька років навчання

Результати учнів суттєво відрізняються залежно від розміру населеного пункту.

Школярі із сіл та малих міст показують значно нижчі результати, ніж учні з великих міст. Розрив між крайніми категоріями становить близько трьох і більше умовних років навчання.

Чому результати відрізняються

Однією з причин називають різні можливості шкіл.

Невеликі школи часто не мають достатньої кількості вчителів усіх профілів та ресурсів для забезпечення однакової якості навчання.

Тому серед можливих рішень називають подальше укрупнення шкільної мережі із забезпеченням доступу дітей із малих населених пунктів до більших шкіл.

Що це означає

Результати PISA 2025 показують, що проблема полягає не лише у формальному засвоєнні шкільної програми.

Майже половина українських 15-річних учнів має труднощі з базовими навичками, які потрібні для навчання, роботи з інформацією та подальшої професійної підготовки.

Особливо гострою залишається нерівність між великими містами та малими населеними пунктами.

Окремо ОЕСР проводить дослідження компетентностей дорослих PIAAC, однак Україна в ньому поки що не брала участі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 вересня 2026, 14:17
#
Итоги «рехформы» образования 2017 года!!!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 грудня 2017 р. № 903-р Київ

Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Інд. 73

… итоги «на лицо»!
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