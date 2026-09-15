Сплатити понад 2,5 млн грн: Нацбанк застосував захід впливу до СК «ІНГО»

Національний банк України застосував до АТ «Страхова компанія « ІНГО » штраф у розмірі 2,5 млн грн. Рішення ухвалили 14 вересня 2026 року за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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За що наклали штраф

За даними НБУ, страховик порушив вимоги Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності, затвердженого постановою Правління НБУ № 199 від 29 грудня 2023 року.

Регулятор встановив, що компанія не забезпечила створення та належне функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю.

Зокрема, йдеться про недостатній контроль за процесами укладання договорів вхідного перестрахування на всіх організаційних рівнях.

Коли потрібно сплатити штраф

Штраф має бути сплачений упродовж одного місяця з дня набрання чинності рішенням.

Адміністративний акт НБУ набирає чинності з дня його доведення до відома страхової компанії. Днем доведення рішення про накладення штрафу вважається день його надсилання компанії.

Нагадаємо

Це вже не перший захід впливу НБУ щодо страховика — у липні 2025 року компанія вже отримувала штраф від Нацбанку на суму 1,82 млн грн.