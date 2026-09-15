У серпні кредиторам збанкрутілих банків виплатили 269 млн грн: головні отримувачі

У серпні 2026 року неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн. Найбільше коштів виплатив АТ « Банк Січ » — 202,7 млн грн кредиторам сьомої черги. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

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Хто отримав найбільше

Ще понад 62,3 млн грн було спрямовано на задоволення вимог кредиторів сьомої черги ПАТ «Промінвестбанк».

До сьомої черги, зокрема, належать юридичні особи — клієнти банку, які не є пов’язаними з ним особами.

Ще 3,6 млн грн спрямували на задоволення вимог третьої черги, у тому числі на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.

Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Скільки повернули кредиторам за весь час

Станом на 1 вересня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації, загалом задовольнили вимоги кредиторів на 77,9 млрд грн.

Із цієї суми близько 18 млрд грн було погашено забезпеченим кредиторам.

Зокрема, 16,7 млрд грн отримав Національний банк України, у тому числі за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майно поручителів.

Звідки банки беруть кошти на виплати

Задоволення вимог кредиторів відбувається за рахунок продажу та управління активами банків, що ліквідуються.

Йдеться, зокрема, про:

погашення кредитів;

доходи за цінними паперами;

оренду майна;

продаж активів;

інші надходження.

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай зазначила, що повернення коштів кредиторам має особливе значення для бізнесу, оскільки ці ресурси можуть використовуватися для підтримки операційної діяльності, виплати зарплат і розрахунків із партнерами.

Що це означає

Фонд продовжує повертати кошти кредиторам банків, що перебувають у ліквідації, за рахунок реалізації та управління їхніми активами.

За серпень обсяг таких виплат перевищив 269 млн грн, а загальна сума задоволених вимог кредиторів за весь період діяльності Фонду сягнула 77,9 млрд грн.