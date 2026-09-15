НБУ виграв черговий суд у справі Бахматюка: йдеться про борги на 7,9 млрд грн

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

9 вересня Північний апеляційний господарський суд відмовив компанії QUICKOM LIMITED у задоволенні апеляції та залишив чинним рішення суду першої інстанції. Суд не припинив поруку Бахматюка за кредитами «ВіЕйБі Банку» та підтвердив правомірність вимог НБУ до банку.

Аналогічне рішення суд раніше ухвалив у справі щодо банку «Фінансова Ініціатива»: апеляцію QUICKOM LIMITED також відхилили, а поруку Бахматюка залишили чинною.

QUICKOM LIMITED належить Бахматюку, який був власником обох банків. Загалом НБУ вимагає від нього як поручителя близько 7,9 млрд грн за зобов'язаннями «ВіЕйБі Банку» та «Фінансової Ініціативи». Йдеться про сім основних судових справ.

Пов'язані з Бахматюком особи намагалися оскаржити кредитні договори та підстави для стягнення боргу. Зокрема, QUICKOM LIMITED у восьми судових спорах вимагала розірвати кредитні договори, виконання яких було забезпечене порукою. За даними НБУ, ці справи також завершилися на користь регулятора.

Рахунок йде на мільярди

Окремо Верховний Суд у травні 2026 року остаточно підтвердив стягнення з Бахматюка понад 1,2 млрд грн за боргом «ВіЕйБі Банку». У січні 2025 року Верховний Суд також залишив чинним рішення про стягнення з нього понад 1,8 млрд грн заборгованості «Фінансової Ініціативи».

Читайте також: НБУ виграв суд у Бахматюка й отримав право продати офіс у Києві на 700 млн грн

Таким чином, суди вже неодноразово підтверджували право НБУ вимагати від Бахматюка погашення зобов'язань як поручителя за кредитами рефінансування.

Зазначається, що розгляд цієї справи триває з 2015 року. «Упродовж цього часу представники Олега Бахматюка та пов’язані з ним компанії своїми діями фактично затягнули судовий процес, водночас намагаючись уникнути виконання зобов’язань за кредитним договором та договором поруки.