В Україні закінчуються гроші: депутатка закликала Раду ухвалити закони для міжнародної допомоги

В Україні загострюється ситуація з фінансуванням державного бюджету. Наразі кошти спрямовують передусім на соціальні видатки, виплату зарплат бюджетникам та утримання військових. Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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За її словами, фінансові можливості бюджету зараз обмежені, тому Верховній Раді необхідно ухвалювати законопроєкти, пов'язані з виконанням міжнародних вимог та отриманням зовнішньої фінансової підтримки.

«З сьогоднішнього дня в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових. Грошей в бюджеті обмаль», — заявила Василевська-Смаглюк.

Депутатка зазначила, що серед питань, які Верховна Рада має розглянути найближчим часом у межах міжнародних зобов'язань, є законодавчі зміни щодо посилок та сек'юритизації. Водночас питання приєднання України до SEPA, за її словами, наразі не включене до порядку денного парламенту.

Найбільші питання щодо сейфів

Окремо Василевська-Смаглюк звернула увагу на дискусію навколо створення реєстру банківських рахунків і банківських сейфів. Частина депутатів виступає проти такого механізму, однак сама депутатка вважає побоювання щодо нього перебільшеними.

«Страшне, як бояться депутати невинного реєстру банківських рахунків і сейфів. Особливо з огляду на те, що всі в цій країні один про одного все знають, особливо, де гроші лежать і один за одним слідкують», — сказала вона.

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На тлі дефіциту бюджетних ресурсів ухвалення законопроєктів, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань, має важливе значення для подальшого залучення Україною зовнішньої фінансової допомоги.

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