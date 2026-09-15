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15 вересня 2026, 19:35

В Україні закінчуються гроші: депутатка закликала Раду ухвалити закони для міжнародної допомоги

В Україні загострюється ситуація з фінансуванням державного бюджету. Наразі кошти спрямовують передусім на соціальні видатки, виплату зарплат бюджетникам та утримання військових. Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

В Україні загострюється ситуація з фінансуванням державного бюджету.

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За її словами, фінансові можливості бюджету зараз обмежені, тому Верховній Раді необхідно ухвалювати законопроєкти, пов'язані з виконанням міжнародних вимог та отриманням зовнішньої фінансової підтримки.

«З сьогоднішнього дня в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових. Грошей в бюджеті обмаль», — заявила Василевська-Смаглюк.

Депутатка зазначила, що серед питань, які Верховна Рада має розглянути найближчим часом у межах міжнародних зобов'язань, є законодавчі зміни щодо посилок та сек'юритизації. Водночас питання приєднання України до SEPA, за її словами, наразі не включене до порядку денного парламенту.

Найбільші питання щодо сейфів

Окремо Василевська-Смаглюк звернула увагу на дискусію навколо створення реєстру банківських рахунків і банківських сейфів. Частина депутатів виступає проти такого механізму, однак сама депутатка вважає побоювання щодо нього перебільшеними.

«Страшне, як бояться депутати невинного реєстру банківських рахунків і сейфів. Особливо з огляду на те, що всі в цій країні один про одного все знають, особливо, де гроші лежать і один за одним слідкують», — сказала вона.

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На тлі дефіциту бюджетних ресурсів ухвалення законопроєктів, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань, має важливе значення для подальшого залучення Україною зовнішньої фінансової допомоги.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BatonUA
BatonUA
15 вересня 2026, 20:39
#
Ага, посилки з Китаю, це корінь проблеми xD
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