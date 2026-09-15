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15 вересня 2026, 17:05

Портфельне інвестування: отримайте базу знань для старту всього за 399 грн

Інвестуючи вперше, більшість людей припускаються помилки — вкладають весь накопичений капітал в один інструмент і сподіваються на швидкий результат. Досвідчені ж інвестори використовують інший підхід — портфельне інвестування. Зрозуміти його принципи та з чого почати допоможе стартовий модуль курсу «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін.

Інвестуючи вперше, більшість людей припускаються помилки — вкладають весь накопичений капітал в один інструмент і сподіваються на швидкий результат.

Портфельне інвестування — це стратегія розподілу капіталу між різними активами (акції, облігації, золото, валюта тощо), що дає змогу мінімізувати ризики та отримувати стабільний дохід.

Замість того, щоб намагатися вгадати, який актив злетить угору, інвестор створює для себе портфель, що працює як збалансована система. Навіть якщо один актив просідає в ціні, інші допомагають стабілізувати загальний результат.

Такий підхід дає змогу зберігати спокій під час ринкових коливань, уникати хаотичних дій та поступово досягати довгострокових фінансових цілей.

Якщо ви хочете навчитись інвестувати усвідомлено — варто почати розбиратися в темі портфельного інвестування.

Авторський курс «Портфельне інвестування» від Академії Мінфін Зрозуміти логіку формування портфеля, інструменти й наявні ризики допоможе авторський курс «Портфельне інвестування» від Олеся Вареника та Академії Мінфін.

👤 ОЛЕСЬ ВАРЕНИК — найбільш диверсифікований інвестор України. Очолює інвестиційний клуб Investhub, ділиться досвідом і практичними порадами через власний ютуб-канал та освітні програми, допомагаючи інвесторам вибудовувати стратегії та уникати типових помилок.

Курс містить 10 уроків у записі, презентації, практичні Excel-шаблони, тести, завдання, запитання для рефлексії, а також посилання на корисні сервіси.

ПЕРЕГЛЯНУТИ КУРС

Перший модуль курсу тепер доступний окремо Тільки зараз на сайті Академії Мінфін ви можете придбати як повний курс Олеся Вареника «Портфельне інвестування», так і окремо перший модуль.

Це класна можливість для старту. Ви отримаєте структуровану базу й зрозумієте, як працює портфельне інвестування. Вже після цього модуля ви зможете перейти до реальних дій із формування власного портфеля або ж продовжити вивчення теми.

Стартовий модуль курсу зараз доступний за спеціальною ціною — 399 гривень.

Яку користь ви отримаєте

Якщо ви маєте заощадження й не знаєте, як грамотно ними розпорядитися; або вже пробували інвестувати, але хаотично й поки безрезультатно — цей мінікурс розширить знання й підкаже, як рухатися далі.

Ви отримаєте структуровану базу з теми портфельного інвестування, зокрема:

  • дізнаєтесь, що таке інвестиційний портфель і як поєднувати активи для балансування ризиків;
  • опануєте стратегії, які доцільно використовувати на старті інвестування;
  • розберетесь, як працюють практичні моделі: 60/40, All Weather, Core-Satellite;
  • отримаєте приклади портфельних алокацій та практичні рекомендації з досвіду експерта.

Озброївшись цими знаннями, ви зможете уникнути поширених помилок на старті інвестування, а отже — заощадити час і гроші.

Як відбувається навчання

Навчання проходить онлайн, з доступом у будь-який час. Формат — короткі відеоуроки, практичні пояснення та доступна подача без перевантаження складною теорією.

Встигніть скористатися пропозицією та отримати доступ до стартового модуля курсу за спеціальною ціною — 399 гривень.

ПРИДБАТИ СТАРТОВИЙ МОДУЛЬ КУРСУ

Джерело: Мінфін
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