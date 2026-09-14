Топ-5 новин за понеділок: стрибок цін на пальне, найбільші боржники по зарплаті та фінансова підтримка партнерів.

У понеділок, 14 вересня, середні ціни на пальне в Україні помітно зросли. Бензин А-95 подорожчав на 1,05 грн/л — до 85,01 грн/л, а дизельне пальне подорожчало на 1,31 грн/л — до 95,94 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Пенсійний фонд України не може ставити виплату пенсій, присуджених судом, у залежність від обсягу бюджетного фінансування або виплачувати такі суми частинами та в порядку черги. Як повідомляє Адвокатське бюро І. Хомича, такий висновок зробив Верховний Суд у справі № 320/51895/25, остаточно підтвердивши незаконність постанови Кабміну № 821 від 14 липня 2025 року.

4 621 новий борг по заробітній платі зафіксовано цьогоріч. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період торік, коли було відкрито 5 470 таких проваджень. Перевірити компанію в Реєстрі боржників можна в Опендатабот.

Найближчим часом Україна отримає від Світового банку $841 млн бюджетної підтримки під гарантії уряду Канади, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Висока конкуренція серед польських рекрутингових компаній спонукає окремі агенції зайнятості залучати кандидатів привабливими фінансовими обіцянками. Проте заявлені у вакансіях умови нерідко суттєво відрізняються від фактично виплачених коштів та тексту трудового договору.