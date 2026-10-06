Оператор City24 отримав новий штраф від НБУ: цього року сума санкцій уже майже 150 млн грн

Національний банк України оштрафував ТОВ «Свіфт Гарант», яке працює на платіжному ринку під торговою маркою City24, ще на 14,63 млн грн. Компанія також отримала письмове застереження через порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг та звітності.

НБУ знову наклав штраф на оператора City24

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Рішення ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 5 жовтня 2026 року. Підставою стали результати планової перевірки, проведеної регулятором у лютому-квітні 2026 року, а також безвиїзного нагляду.

За що оштрафували City24

НБУ встановив порушення низки вимог законодавства, зокрема Закону «Про платіжні послуги» та нормативних актів регулятора.

Йдеться, зокрема, про правила авторизації діяльності надавачів платіжних послуг, систему управління компанією, залучення комерційних агентів, опис схем виконання платіжних операцій, організацію касової роботи, захист таємниці надавача платіжних послуг, а також порядок проведення перевірок і безвиїзного нагляду.

Окремо НБУ виніс компанії письмове застереження через порушення вимог щодо системи управління та статистичної звітності. «Свіфт Гарант» має усунути такі порушення до 3 грудня 2026 року.

Штраф компанія повинна сплатити протягом 14 календарних днів із дня отримання рішення регулятора.

Це вже другий великий штраф City24 у 2026 році

Для «Свіфт Гарант» це не перша масштабна санкція НБУ цього року.

У червні 2026 року регулятор оштрафував компанію на 135,15 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. За даними НБУ, претензії стосувалися неналежної організації та проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема, йшлося про недоліки в управлінні ризиками та внутрішніх процедурах компанії.

Тоді такий самий штраф — 135,15 млн грн — отримала фінансова компанія «Контрактовий дім», оператор мережі EasyPay. Обидві компанії є великими гравцями ринку платіжних терміналів.

Таким чином, лише у 2026 році сума двох штрафів НБУ для «Свіфт Гарант» становить майже 149,8 млн грн. Водночас це різні за предметом санкції: попередня стосувалася фінансового моніторингу, а нова — широкого спектра вимог до діяльності на платіжному ринку.

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Що таке City24

ТОВ «Свіфт Гарант» працює на платіжному ринку з 2015 року. Компанія має ліцензію НБУ на надання фінансових платіжних послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та здійснює діяльність, зокрема, під торговельною маркою City24.

City24 працює через мережу програмно-технічних комплексів самообслуговування — платіжних терміналів. Сама компанія зазначає, що її платіжна система City24 входить до важливих платіжних систем за результатами моніторингу НБУ.

Новий штраф не означає автоматичного припинення роботи City24: НБУ застосував до компанії саме штраф та письмове застереження, а рішення набирають чинності з моменту доведення їх до відома установи.

Як ми писали, НБУ запідозрив EasyPay та City24 у відмиванні коштів та готує зміни щодо регулювання ринку терміналів самообслуговування