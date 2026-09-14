Відсуджені пенсії мають виплачувати повністю: Верховний Суд скасував механізм Кабміну

Пенсійний фонд України не може ставити виплату пенсій, присуджених судом, у залежність від обсягу бюджетного фінансування або виплачувати такі суми частинами та в порядку черги. Як повідомляє Адвокатське бюро І. Хомича, такий висновок зробив Верховний Суд у справі № 320/51895/25, остаточно підтвердивши незаконність постанови Кабміну № 821 від 14 липня 2025 року.

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10 вересня 2026 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційні скарги Кабінету Міністрів та Мінсоцполітики. Рішення попередніх інстанцій, які визнали постанову № 821 протиправною та нечинною, залишилися в силі.

Що змінюється для пенсіонерів

Постанова № 821 дозволяла здійснювати виплати пенсій, перерахованих на виконання судових рішень, у межах наявного фінансування та фактично розподіляти їх між отримувачами.

Верховний Суд виходить із того, що Кабмін не має повноважень підзаконною постановою встановлювати черговість, частковість або пропорційність виконання остаточних судових рішень. Виконання рішення суду не може залежати від того, скільки коштів передбачено в бюджеті.

Раніше постанову № 821 скасували Київський окружний адміністративний суд 4 березня 2026 року та Шостий апеляційний адміністративний суд 8 червня 2026 року. Апеляційне рішення набрало законної сили саме 8 червня.

Уряд уже запровадив новий порядок

Водночас після скасування постанови № 821 Кабмін 19 серпня 2026 року ухвалив постанову № 1046. Вона встановлює новий механізм використання коштів Пенсійного фонду для виплат пенсій, призначених або перерахованих за рішеннями судів.

Правозахисники звертають увагу, що новий порядок також передбачає розподіл коштів, тому виникає питання про його відповідність висновкам суду у справі № 320/51895/25.

Проблема фінансування таких виплат залишається масштабною. За однією з оцінок, за збереження фінансування на рівні 2026 року погашення накопиченої заборгованості за судовими рішеннями могло б тривати близько 91 року.

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Таким чином, рішення Верховного Суду створює важливий правовий аргумент для пенсіонерів, які вже мають судові рішення про перерахунок і виплату пенсії: нестача бюджетних коштів сама по собі не може бути підставою для часткового або відкладеного виконання такого рішення.