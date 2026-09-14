Топ-10 схем маніпуляцій під час працевлаштування українців у Польщі

Висока конкуренція серед польських рекрутингових компаній спонукає окремі агенції зайнятості залучати кандидатів привабливими фінансовими обіцянками. Проте заявлені у вакансіях умови нерідко суттєво відрізняються від фактично виплачених коштів та тексту трудового договору.

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Міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal проаналізувала звернення кандидатів за останні півроку та систематизувала 10 найпоширеніших сірих схем, з якими стикаються іноземці.

Українці залишаються ключовою іноземною робочою силою польської економіки. Станом на кінець січня 2026 р. у країні офіційно працювало 757 700 громадян України, що становить майже 68% від усіх працевлаштованих іноземців.

Популярні маніпуляції з договорами та виплатами

Експерти зазначають, що більшість сірих схем спрямовані на штучне заниження податкових виплат та соціальних внесків чи приховане зменшення підсумкового доходу працівника.

Серед найпоширеніших зловживань на ринку:

Зарплата «у конверті»: у договорі вказують офіційні 4806 злотих брутто, а ще 1500−2000 злотих обіцяють видавати готівкою. Неофіційну частину можуть просто не сплатити, а страхові внески з неї не нараховуються;

Відсутність реєстрації в ZUS: оформлення медичного та соціального страхування відкладається на підставі «випробувального терміну»;

Підробка медоглядів: купівля довідок замість реального проходження медичного огляду, що тягне за собою кримінальну відповідальність;

Маніпуляції з резидентством та статусом: оформлення фіктивного студентського статусу для скасування соцвнесків або неправдиве заповнення декларацій про податкове резидентство;

Завищені погодинні ставки: обіцянка 35−36 злотих на годину, яка на практиці складається з мінімального окладу (наприклад, 20 злотих) та складнодоступних премій;

Маніпуляції з графіком та штрафами: приховування відпрацьованого годинника (у тому числі понаднормового та нічного) або раптове утримання із зарплати за житло, транспорт та спецодяг, про які не попереджали під час рекрутації.

Аналітики Gremi Personal закликають претендентів уважно вивчати саме гарантовану договором базову ставку, умови нарахування бонусів та перелік можливих відрахувань.

Тренди міграції та адаптація українців у Польщі

Як раніше писав Мінфін, Польща залишається одним із головних напрямків для українських вимушених мігрантів. За даними Євростату, під тимчасовим захистом у країні перебувають понад 950 тисяч українців.

Втім, на тлі тривалого перебування за кордоном настрій мігрантів поступово змінюється. Дослідження свідчать, що понад 50% українських біженців планують згодом повернутися на Батьківщину, проте переважна більшість з них очікує на повне завершення військових дій.

На процес адаптації також впливає зростання конкуренції на ринку праці та окремі прояви ксенофобії.

Оскільки у Польщі зареєстровано понад 8,2 тисячі агентств з працевлаштування, жорсткий нагляд за дотриманням трудового законодавства стає ключовим чинником захисту прав українських працівників.

Експерти зазначають, що легальне працевлаштування зі сплатою всіх внесків до ZUS є єдиною гарантією отримання медичної допомоги та подальшої успішної легалізації у країнах ЄС.