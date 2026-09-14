Топ-10 схем маніпуляцій під час працевлаштування українців у Польщі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 вересня 2026, 16:30

Топ-10 схем маніпуляцій під час працевлаштування українців у Польщі

Висока конкуренція серед польських рекрутингових компаній спонукає окремі агенції зайнятості залучати кандидатів привабливими фінансовими обіцянками. Проте заявлені у вакансіях умови нерідко суттєво відрізняються від фактично виплачених коштів та тексту трудового договору.

Висока конкуренція серед польських рекрутингових компаній спонукає окремі агенції зайнятості залучати кандидатів привабливими фінансовими обіцянками.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal проаналізувала звернення кандидатів за останні півроку та систематизувала 10 найпоширеніших сірих схем, з якими стикаються іноземці.

Українці залишаються ключовою іноземною робочою силою польської економіки. Станом на кінець січня 2026 р. у країні офіційно працювало 757 700 громадян України, що становить майже 68% від усіх працевлаштованих іноземців.

Популярні маніпуляції з договорами та виплатами

Експерти зазначають, що більшість сірих схем спрямовані на штучне заниження податкових виплат та соціальних внесків чи приховане зменшення підсумкового доходу працівника.

Серед найпоширеніших зловживань на ринку:

  • Зарплата «у конверті»: у договорі вказують офіційні 4806 злотих брутто, а ще 1500−2000 злотих обіцяють видавати готівкою. Неофіційну частину можуть просто не сплатити, а страхові внески з неї не нараховуються;

  • Відсутність реєстрації в ZUS: оформлення медичного та соціального страхування відкладається на підставі «випробувального терміну»;

  • Підробка медоглядів: купівля довідок замість реального проходження медичного огляду, що тягне за собою кримінальну відповідальність;

  • Маніпуляції з резидентством та статусом: оформлення фіктивного студентського статусу для скасування соцвнесків або неправдиве заповнення декларацій про податкове резидентство;

  • Завищені погодинні ставки: обіцянка 35−36 злотих на годину, яка на практиці складається з мінімального окладу (наприклад, 20 злотих) та складнодоступних премій;

  • Маніпуляції з графіком та штрафами: приховування відпрацьованого годинника (у тому числі понаднормового та нічного) або раптове утримання із зарплати за житло, транспорт та спецодяг, про які не попереджали під час рекрутації.

Аналітики Gremi Personal закликають претендентів уважно вивчати саме гарантовану договором базову ставку, умови нарахування бонусів та перелік можливих відрахувань.

Тренди міграції та адаптація українців у Польщі

Як раніше писав Мінфін, Польща залишається одним із головних напрямків для українських вимушених мігрантів. За даними Євростату, під тимчасовим захистом у країні перебувають понад 950 тисяч українців.

Втім, на тлі тривалого перебування за кордоном настрій мігрантів поступово змінюється. Дослідження свідчать, що понад 50% українських біженців планують згодом повернутися на Батьківщину, проте переважна більшість з них очікує на повне завершення військових дій.

На процес адаптації також впливає зростання конкуренції на ринку праці та окремі прояви ксенофобії.

Оскільки у Польщі зареєстровано понад 8,2 тисячі агентств з працевлаштування, жорсткий нагляд за дотриманням трудового законодавства стає ключовим чинником захисту прав українських працівників.

Експерти зазначають, що легальне працевлаштування зі сплатою всіх внесків до ZUS є єдиною гарантією отримання медичної допомоги та подальшої успішної легалізації у країнах ЄС.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами