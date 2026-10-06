Новий міст через Дніпро коштував би 15 млрд грн: пошкоджений можна відновити

Україна вже має досвід будівництва великих металевих мостів під час війни. Спеціальну сталь для таких конструкцій вдалося використати, зокрема, під час будівництва нового мосту через Десну в Чернігові та мосту біля станції метро «Чернігівська» у Києві, — розповів інженерний експерт Олег Гречух, пише NV.

Україна знаходить спецсталь для великих мостів навіть під час війни: що відомо

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Україна може відновлювати пошкоджені великі мости за рахунок ремонту окремих конструкцій, не зводячи переправи заново. За словами Гречуха, досвід останніх років показує, що навіть під час війни країна може знаходити необхідні матеріали для таких масштабних проєктів.

Як приклад інженер навів новий міст через Десну в Чернігові. Це великий цільнозварний металевий міст, для якого спеціальну сталь знайшли, доставили та змонтували у 2023 році. Ще один подібний об'єкт звели в Києві біля станції метро «Чернігівська».

«Коли є чіткий план, проєкт, фінансування та задача, матеріали знаходяться», — зазначив Гречух.

За його словами, підрядники не розкривають, де саме зберігають таку сталь і чи є стратегічні запаси. Водночас уже реалізовані проєкти свідчать, що необхідні матеріали для великих мостових конструкцій в Україні знаходять.

Чому великі мости не обов'язково будувати заново

Повністю звести новий великий міст через Дніпро було б значно довше й дорожче, вважає інженер. Новий міст через Десну в Чернігові, довжина якого приблизно дорівнює третині мосту Патона, коштував близько 5−6 млрд грн.

Будівництво переправи такого масштабу через Дніпро, за оцінкою Гречуха, потребувало б щонайменше 15 млрд грн і тривало б понад два роки.

Тому практичнішим варіантом він вважає локальний ремонт. Якщо пошкоджені окремі прольоти або балки, їх можна відновити чи замінити, не розбираючи всю конструкцію.

«Захист великих переходів полягає в іншому — у їхній протяжності та модульності», — пояснив Гречух.

Більшість мостів складаються з окремих секцій і прогонів. Деформаційні шви фактично розділяють велику споруду на окремі модулі. Якщо один із них пошкоджений, його можна локально відремонтувати або замінити тимчасовими збірними металевими прогонами.

Що відбувається з мостом після удару

Ступінь пошкодження залежить від того, яка саме частина конструкції постраждала. За словами Гречуха, якщо пошкоджене лише дорожнє покриття, його можна відновити приблизно за добу. Якщо ж уражені критичні елементи конструкції, потрібне детальне обстеження і складніші ремонтні роботи.

Окремо інженер виділяє вантові мости, зокрема Південний і Північний у Києві. Такі споруди мають пілони та металеві ванти, а їхні критичні вузли потребують тривалого обстеження й складного ремонту.

Водночас повністю знищити великий міст одним ударом, за словами експерта, надзвичайно складно. Протяжна конструкція складається з багатьох елементів, тому пошкодження окремих ділянок не обов'язково означає втрату всієї переправи.

Чи є в України можливості для швидкого відновлення

За словами Гречуха, Україна вже має підрядників і фахівців, здатних працювати зі складними мостовими об'єктами. Після початку повномасштабної війни частина компаній, які раніше працювали у межах «Великого будівництва», переключилася на мости.

В Україні також давно працюють турецькі підрядники, які адаптовані до місцевих умов. Відновлення мостів на Київщині та Чернігівщині, на думку інженера, показує, що галузь здатна виконувати складні завдання.

Водночас для мостобудування потрібна іноземна техніка. Залучення іноземних спеціалістів ускладнюють відмінності між європейськими та українськими будівельними нормами.