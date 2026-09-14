Сумихімпром та Одеський припортовий завод: топ-10 найбільших боржників по зарплаті

4 621 новий борг по заробітній платі зафіксовано цьогоріч. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період торік, коли було відкрито 5 470 таких проваджень. Перевірити компанію в Реєстрі боржників можна в Опендатабот.

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Попри те, що нових боргів меншає, їх загальна кількість залишається значною. Так, 35 922 активних проваджень налічується наразі в ЄРБ. Частина невиплат тягнеться роками. Так, 1 957 активних проваджень були відкриті ще у 2017 році.

Проти 311 компаній були відкриті нові провадження щодо боргів із зарплати цьогоріч. Майже половина компаній-боржників — 144 приватні бізнеси. Ще 117 компаній належать державі, а 50 — громадам.

В яких сферах заборгували найбільше

Понад третина нових проваджень припадає на постачальників електроенергії та газу — 1 545. Ще 989 проваджень, або 21% — борги виробників хімічної продукції. Таким чином, лише на ці дві сфери разом припадає понад половина нових проваджень щодо зарплатних боргів цьогоріч. Далі йдуть виробництво іншого транспортного устатковання — 263 провадження, машин — 235 та будівництво споруд — 196.

Де найбільша заборгованість по Україні

1 527 справ припадає цьогоріч на Кіровоградщину. Це третина усіх нових проваджень цьогоріч. На другому місці Дніпропетровщина — 806 проваджень. Далі йдуть Львівщина — 360, Сумщина — 311 та Одещина — 260.

Найменше нових проваджень зафіксовано на Луганщині та Буковині — по 2. Ще 5 проваджень відкрили на Хмельниччині, 9 — на Херсонщині та 13 — на Волині.

Найбільше нових проваджень цьогоріч було відкрито проти Теплокомуненерго Олександрійської міської ради — 1 008, втім усі ці провадження наразі закриті. На другому місці Світловодськпобут — 398 проваджень, з яких активними залишаються 11.

245 нових проваджень відкрили проти Сумихімпром, і усі вони досі активні. 213 справ отримав Одеський припортовий завод — 212 із них залишаються активними. Ще 205 проваджень відкрили проти Карпатнафтохіму та 191 — проти Дніпроазоту: усі вони залишаються активними.