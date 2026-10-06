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6 жовтня 2026, 18:53

США можуть зіткнутися з борговою кризою за три роки — Рей Даліо

Ринок американських казначейських облігацій стає дедалі вразливішим через ризик скорочення попиту з боку Китаю та Японії — двох найбільших іноземних кредиторів США. Про це заявив засновник Bridgewater Associates Рей Даліо в інтерв'ю Bloomberg TV. За його оцінкою, США можуть зіткнутися з борговою кризою протягом найближчих трьох років.

Ринок американських казначейських облігацій стає дедалі вразливішим через ризик скорочення попиту з боку Китаю та Японії — двох найбільших іноземних кредиторів США.
Ринок американських казначейських облігацій стає дедалі вразливішим через ризик скорочення попиту з боку Китаю та Японії — двох найбільших іноземних кредиторів США.
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Китай скорочує вкладення в держборг США

За словами Даліо, близько третини американського боргу фінансується за рахунок іноземного капіталу, значна частина якого надходить із Японії та Китаю.

Материковий Китай скоротив обсяг американських казначейських облігацій із пікових $1,3 трлн у 2013 році до приблизно $618 млрд у липні 2026 року.

Даліо вважає, що Пекін не зацікавлений у подальшому нарощуванні таких активів через поєднання економічних та геополітичних ризиків.

Японія теж скорочує позиції

Японія залишається найбільшим іноземним власником держборгу США.

У липні обсяг Treasuries на її балансі скоротився на $12,8 млрд — до $1,1 трлн.

Bloomberg зазначає, що частина продажів іноземних цінних паперів могла бути пов’язана з валютними інтервенціями Токіо для підтримки єни.

Доходність Treasuries залишається біля багаторічних максимумів

Продажі на ринку американських держоблігацій тривають уже кілька місяців.

Дохідність 10-річних Treasuries перебуває близько 5,3%, тобто на рівнях, яких ринок не бачив із початку 2000-х.

З початку року світові облігації втратили близько 3%, а американські казначейські папери — приблизно 2,8%.

Головними причинами тиску залишаються занепокоєння щодо масштабів державних запозичень США та інфляційні ризики.

Даліо також попередив про ризики навколо ШІ

Окремо інвестор звернув увагу на фінансування великих технологічних компаній, які активно вкладають у штучний інтелект.

За його словами, раніше такі компанії переважно залучали акціонерний капітал, але тепер дедалі більше переходять до боргового фінансування.

На думку Даліо, це може підвищити ризики для сектору, якщо умови залучення капіталу погіршаться.

Франція також під тиском

Даліо також заявив, що Франція, на його думку, наближається до межі можливостей для подальшого нарощування боргу.

Французький ринок держоблігацій останнім часом перебуває під сильним тиском через побоювання інвесторів щодо бюджетного дефіциту та політичної нестабільності.

Таким чином, ризики на суверенних боргових ринках зараз стосуються не лише США, а й низки великих економік Європи.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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