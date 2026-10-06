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6 жовтня 2026, 19:20

Тарифи Трампа не зупинили імпорт: торговельний дефіцит США сягнув $105,6 млрд

Попри митні тарифи, якими президент США Дональд Трамп намагається скоротити торговельний дефіцит країни, американський імпорт у серпні 2026-го різко зріс. У результаті розрив між обсягами імпорту та експорту збільшився на 13,7% — до $105,6 млрд, перевищивши прогноз економістів. Про це пише Reuters.

Попри митні тарифи, якими президент США Дональд Трамп намагається скоротити торговельний дефіцит країни, американський імпорт у серпні 2026-го різко зріс.
Торговельний дефіцит США у серпні зріс на 13,7% на тлі стрибка імпорту
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Торговельний дефіцит США у серпні перевищив очікування економістів. Вони прогнозували показник на рівні $102 млрд, тоді як фактичний дефіцит становив $105,6 млрд, свідчать дані Бюро економічного аналізу та Бюро перепису населення США.

Імпорт зріс швидше за експорт

Головним чинником збільшення дефіциту став імпорт. У серпні він зріс на 4,3% — до $420,8 млрд. Імпорт товарів збільшився на 5,3% — до $342,2 млрд.

Експорт США за місяць зріс на 1,4% — до $315,2 млрд, а експорт товарів — на 2,2%, до $205,7 млрд.

Читайте також: Трамп підписав закон про мита до 100% для покупців російської нафти: чому вони ще не діють

Мита Трампа не зупинили імпорт

Зростання імпорту відбулося попри масштабні митні тарифи президента Дональда Трампа, які він називав інструментом для скорочення торговельного дефіциту. Американські компанії продовжують покладатися на імпорт, щоб задовольняти внутрішній попит, зазначає Reuters.

Цей попит залишається сильним. У другому кварталі він зріс найшвидшими темпами більш ніж за три з половиною роки — на тлі високих споживчих витрат і збільшення бізнес-інвестицій в обладнання, значною мірою пов'язаних зі штучним інтелектом.

У серпні споживчі витрати також залишалися високими, а замовлення та поставки необоронного капітального обладнання без урахування літаків зростали. За оцінкою Reuters, це вказує на збереження сильного внутрішнього попиту і в третьому кварталі.

Дефіцит тисне на зростання ВВП

Торгівля вже третій квартал поспіль віднімає від показника ВВП США. Економісти оцінюють, що у липні-вересні вона може зменшити темпи зростання ВВП на 2,5 процентного пункту.

Водночас більшість оцінок зростання економіки США у третьому кварталі перевищують 3% у річному вимірі. Очікується, що споживчі витрати компенсують негативний вплив імпорту. У другому кварталі американська економіка зросла на 2,2% у річному вимірі.

США запровадили тарифи для 60 торговельних партнерів

24 липня 2026 року США запровадили нові мита на товари з 60 торговельних партнерів. Їхні ставки становлять 10% і 12,5%; серед країн, яких вони стосуються, — зокрема, держави ЄС та Китай. У Вашингтоні пояснили це недостатнім контролем за використанням примусової праці, повідомляє Reuters. Нові тарифи набули чинності одразу після завершення дії тимчасового глобального мита у 10%.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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