Після закриття міжбанку у вівторок, 6 жовтня, курс долара впав на 21 копійку у купівлі і на 18 копійок у продажу. Євро подешевшав на 6 копійок у купівлі і на 3 у продажу.
6 жовтня 2026, 17:31
Долар і євро подешевшали на міжбанку
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
|
Відкриття 6 жовтня
|
Закриття 6 жовтня
|
Зміни
|
45,01/45,04
|
44,80/44,86
|
21/18
|
50,47/50,49
|
50,41/50,46
|
6/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,72−45,25 грн. Євро купують за 50,26 грн, а продають за 50,94грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,06−45,11, євро — 50,75−51,00 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі