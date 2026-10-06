Кабмін скоротить понад 4 тисячі вакансій та 20% заступників міністрів

У центральних органах виконавчої влади в межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

У центральних органах виконавчої влади в межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад.

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Що очікують від оптимізації

Найважливішим етапом реформи визначено функціональну діагностику держапарату. Спершу перевірять, які саме функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже після цього визначатимуть структуру та фінальну чисельність штату.

Крім того, оптимізація торкнеться керівного складу міністерств і відомств:

кількість заступників міністрів буде прив'язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%;

кількість заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади зменшать майже на 18%.

Навчання, робота з молоддю та ветеранами

Окремим напрямом стане вдосконалення системи навчання, яка має бути прив'язана до завдань конкретної посади. Для молоді запустять інформування та стажування, також передбачена окрема програма для ветеранів.

Координацію змін здійснюватиме Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів, яка вже відновила свою роботу. На засіданні представили детальний план і визначили відповідальних за кожен напрям. Метою всіх змін названо формування професійного державного апарату, здатного швидко та ефективно виконувати поставлені завдання.