Найближчим часом Україна отримає від Світового банку $841 млн бюджетної підтримки під гарантії уряду Канади, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
14 вересня 2026, 15:02
Фінпідтримка партнерів: куди спрямують $841 млн пільгового кредиту від Світового банку
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Фінансування від ЄС
Фінансування нададуть у межах проєкту PEACE in Ukraine. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами.
«Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Кошти надаються в межах проєкту РЕАСЕ in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати», — наголосив прем'єр у понеділок.
Корецький також подякував уряду Канади та Світовому банку за надану підтримку: «Дякую Уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку».
Джерело: Мінфін
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