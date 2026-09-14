Фінпідтримка партнерів: куди спрямують $841 млн пільгового кредиту від Світового банку

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Фінансування від ЄС

Фінансування нададуть у межах проєкту PEACE in Ukraine. Кошти спрямують на відшкодування видатків державного бюджету, пов'язаних із пенсійними виплатами.

«Україна найближчим часом отримає $841 млн бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Уряду Канади. Кошти надаються в межах проєкту РЕАСЕ in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати», — наголосив прем'єр у понеділок.

Корецький також подякував уряду Канади та Світовому банку за надану підтримку: «Дякую Уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку».