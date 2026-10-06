Bitcoin застряг у боковику, але кити виводять BTC з Binance і готують $30,5 млрд

Bitcoin поки не може вийти з вузького торгового діапазону, але поведінка великих інвесторів може свідчити про підготовку ринку до нового сильного руху. Про це пише Cointelegraph. Наприкінці вересня з Binance вивели понад 23 тис BTC за тиждень, а загальні запаси біткоїна на біржі з 20 вересня скоротилися майже на 40 тис монет.

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За даними CryptoQuant, такий тижневий відтік став найбільшим із червня 2023 року. Тоді з Binance за тиждень пішло близько 44,9 тис BTC. Нинішнє скорочення резервів аналітики розглядають як ознаку накопичення: монети переміщуються з біржі, де їх можна швидко продати, на інші гаманці або в довгострокове зберігання.

Bitcoin не може пробити опір

Попри скорочення біржових запасів, ціна поки не демонструє такого самого сильного руху. BTC залишається у фазі консолідації, а покупці не можуть закріпити курс вище важливих рівнів опору.

Саме тому нинішня ситуація відрізняється від класичного сценарію «відтік із бірж — ціна одразу зростає». Скорочення пропозиції на біржах створює потенційно сприятливі умови для зростання, але для реального прориву потрібен додатковий попит.

CryptoQuant зазначає, що скорочення резервів Binance разом із послабленням позицій продавців може допомогти Bitcoin швидше вийти з фази консолідації. Водночас інші ончейн-показники свідчать, що попит поки залишається нерівномірним.

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Великі інвестори заводять стейблкоїни

Ще один сигнал надходить із ринку стейблкоїнів. За даними CryptoQuant, великі інвестори, які переводять на Binance понад $1 млн у стейблкоїнах, за понад місяць збільшили такі надходження більш ніж на 40% — із $21,7 млрд до $30,5 млрд.

Стейблкоїни, що надходять на криптобіржу, можуть використовуватися як капітал для подальшої купівлі криптовалют. Тому зростання таких потоків потенційно означає, що великі гравці накопичують ліквідність для нових позицій.

Водночас сам факт надходження стейблкоїнів не гарантує купівлі Bitcoin: ці кошти можуть залишатися на біржі, використовуватися для торгівлі іншими активами або для деривативних позицій.

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