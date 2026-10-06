Skydance завершила поглинання Warner Bros. Discovery: хто тепер контролює одну з найбільших медіакомпаній світу

Американська Skydance завершила придбання Warner Bros. Discovery, створивши нову об'єднану медіакомпанію Skydance Corporation. Її акції почали торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером SKYD, тоді як торги акціями Warner Bros. Discovery на Nasdaq припинилися.

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Акціонери WBD отримали $31,01666668 готівкою за кожну акцію відповідно до умов угоди. Загальна вартість придбання разом із боргом становить близько $111 млрд.

Що об'єднала угода

Нова компанія отримала одразу кілька великих кіностудій, стримінгових платформ і телевізійних мереж.

До Skydance тепер входять, зокрема, Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, а також стримінгові сервіси Paramount+ та HBO Max.

У портфелі компанії залишаються одні з найвідоміших світових франшиз — від «Гаррі Поттера» і Top Gun до DC та «Губки Боба Квадратні Штани». Загалом об'єднана структура має понад 200 млн передплатників на стримінгових платформах.

Skydance планує випускати щонайменше 30 фільмів на рік із мінімальним 45-денним кінотеатральним прокатом. Крім того, компанія вже виробляє понад 180 телевізійних шоу та серіалів.

Хто вклав гроші в нову Skydance

Фінансування угоди передбачало близько $47 млрд нового акціонерного капіталу. Серед основних інвесторів — родина Девіда Еллісона, RedBird Capital, саудівський Public Investment Fund, L'imad Holding з Абу-Дабі, Qatar Investment Authority та LionTree.

Особливу увагу привертають три фонди з країн Перської затоки.

Qatar Investment Authority (QIA) — державний інвестиційний фонд Катару, створений у 2005 році. Він управляє державними резервами та вкладає кошти в компанії й активи по всьому світу. QIA інвестує в різні галузі — від нерухомості та фінансових активів до технологій і приватного капіталу.

Public Investment Fund (PIF) — суверенний фонд Саудівської Аравії. Його створили ще 1971 року, а з 2015-го він став одним із головних інструментів економічної трансформації країни в межах програми Vision 2030. Фонд інвестує як у саудівські проєкти, так і в міжнародні компанії. Серед його активів — інвестиції у спорт, технології, автомобільну галузь, розваги та інші сектори.

L'imad Holding — інвестиційна структура з Абу-Дабі. Вона представляє Об'єднані Арабські Емірати в групі інвесторів угоди. У документах Paramount зазначено, що L'imad є інвестиційним механізмом, пов'язаним із суверенним капіталом Абу-Дабі.

За даними американських регуляторних документів, три фонди країн Перської затоки разом зобов'язалися інвестувати близько $24 млрд у цю угоду: приблизно $10 млрд припадає на саудівський PIF, ще по $7 млрд — на QIA та L'imad. При цьому ці інвестиції оформлені як акції без права голосу, а фонди відмовилися від права отримувати місця в раді директорів.

Тобто гроші цих державних фондів допомогли профінансувати придбання, але вони не отримали формального контролю над управлінням об'єднаною компанією.

Хто керуватиме Skydance

Головою ради директорів і генеральним директором залишився Девід Еллісон, син співзасновника Oracle Ларрі Еллісона та засновник Skydance.

Операційним управлінням та інтеграцією двох компаній займатиметься Інон Крейз, колишній CEO Mattel, який став співгенеральним директором Skydance.

Контрольний пакет голосуючих акцій залишається у родини Еллісона та RedBird Capital. RedBird — американська приватна інвестиційна компанія Джеррі Кардинале, яка спеціалізується, зокрема, на спорті, медіа та розвагах і управляє близько $15 млрд активів. Вона була інвестором Skydance ще до її об'єднання з Paramount.

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Компанія бере на себе великий борг

Разом із активами Warner Bros. Discovery нова Skydance отримала значний борговий тягар. За оцінками, борг об'єднаної компанії становить близько $80 млрд.

Керівництво розраховує отримати щонайменше $6 млрд синергії протягом трьох років і довести вільний грошовий потік до понад $10 млрд у 2030 році.

Тепер компанії доведеться одночасно інтегрувати величезну кількість активів, скоротити витрати та конкурувати за глядачів із Netflix, Disney та іншими великими стримінговими платформами.

Угода стала однією з найбільших консолідацій в історії Голлівуду. Її завершенню передували антимонопольні позови у США та перевірки регуляторів у різних країнах. Загалом угода отримала схвалення конкурентних органів майже у 70 юрисдикціях.

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