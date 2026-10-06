У вівторок, 6 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні знизилася на 10 копійок — до 89,15 грн/л. Дизельне пальне подешевшало на 2 копійки — до 98,39 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
6 жовтня 2026, 18:57
Бензин та дизель подешевшали, автогаз зріс на 26 копійок: ціни на АЗС 6 жовтня
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Середні ціни на пальне
Станом на 6 жовтня середня вартість пального становила:
- А-95 преміум — 93,47 грн/л, −10 коп.;
- А-95 — 89,15 грн/л, −10 коп.;
- А-92 — 85,97 грн/л, без змін;
- дизельне пальне — 98,39 грн/л, −2 коп.;
- автогаз — 44,31 грн/л, +26 коп.
Найпомітніше за день змінилася ціна автогазу — він подорожчав одразу на 26 копійок.
Водночас обидві марки А-95 подешевшали на 10 копійок, а ціна А-92 залишилася без змін.
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Джерело: Мінфін
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