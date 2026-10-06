Бензин та дизель подешевшали, автогаз зріс на 26 копійок: ціни на АЗС 6 жовтня

У вівторок, 6 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні знизилася на 10 копійок — до 89,15 грн/л. Дизельне пальне подешевшало на 2 копійки — до 98,39 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».